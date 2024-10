Comme chaque semaine, les abonnés au Xbox Game Pass peuvent profiter de quelques jeux gratuitement pour une durée limitée. Durant un long week-end, une poignée de jeux est proposée gratuitement. Chacun d'eux peut donc être joué entièrement sans verser un centime. Cette semaine, il y en a trois, et deux d’entre eux sont de très gros hits plutôt récents mine de rien. Du sport, des zombies à dérouiller en faisant de la voltige et de l’indé. Voilà le menu disponible gratuitement ce week-end grâce aux Free Play Days. Tous les abonnés au Xbox Game Pass pourront donc profiter de cette nouvelle fournée du 17 au 20 octobre inclus. Vous trouverez les jeux dans l’onglet Free Play Day accessible depuis vos systèmes Xbox.

Les jeux gratuits du Free Play Days de la semaine pour les abonnés Xbox Game Pass

Le premier d’entre eux n’est autre que Dying Light, jeu de zombie archi célèbre pour son monde ouvert explorable à pied en faisant du parkour, mais aussi pour son système de combat particulièrement viscéral. Vous y incarnez un agent gouvernemental qui s’infiltre dans une ville mise sous cloche à cause d’une pandémie incontrôlable qui transmet les êtres humains en redoutables créatures. Compter une grosse quarantaine d'heures pour en faire un tour complet.

Second gros jeu gratuit ce week-end pour les abonnés Xbox Game Pass, NBA 2K25. La célèbre simulation de basket revient avec toujours plus de modes de jeu, de joueurs et de réalisme. On pourra se faire sa propre carrière en croissant d’immense star du ballon orange, les incarner pour des matchs d'exhibition ou encore affronter les autres joueurs en ligne. Malgré son modèle économique toujours aussi critiqué, NBA 2K25 reste un véritable monument du jeu de basket.

Enfin, un jeu indé bien plus modeste s’infiltre dans la liste des jeux proposés gratuitement aux abonnés Xbox Game Pass : ExoCross. Il s’agit là d’un jeu de course futuriste dans lequel on pilote des bolides monstrueux sur des circuits qui nous paraissent pourtant bel et bien de notre ère. Le jeu fait la part belle à la physique, que le studio vante comme étant réaliste au possible, mais aussi aux modes de jeux, plutôt généreux. Sans compter bien évidemment les stars du jeu : les grosses bagnoles offroad. Bon, ici on ne cherche pas vraiment de réalisme, on est en 2138, donc il faut quand même sacrément extrapoler, mais les développeurs n’ont pas chômé et il y a de quoi faire. En tout cas les joueurs Steam eux, ont très bien noté le jeu, c’est qu’il doit bien valoir son pesant de cacahuètes.

Tous les jeux gratuits du 17 au 20 octobre pour les abonnés Xbox Game Pass

Dying Light

NBA 2K25

ExoCross

