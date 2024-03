Les abonnés au Xbox Game Pass, Core et Ultimate, sont plutôt gâtés. En plus des jeux du catalogue pour lesquels ils paient leur abonnement chaque mois, Microsoft leur propose un rab de jeux chaque semaine avec les Free Play Days. Des jeux gratuits le temps d’un week-end qui permettent non seulement de passer le temps au cas où vous auriez fait le tour de vos titres en cours, mais également de tester des jeux que vous n’auriez pas achetés de prime abord.

Et cette semaine, ce sont pas moins de 4 jeux qui seront jouables gratuitement, de très gros et surtout de très bons.

4 jeux gratuits pour les abonnés au Xbox Game Pass le temps d'un week-end

On ouvre le bal de ses Free Play Days avec Ubisoft. L'éditeur propose gratuitement deux de ses plus gros jeux actuels. Dès ce week-end, les abonnés au Xbox Game Pass pourront ainsi profiter de The Crew Motorfest et Rainbow Six Siege. Ce dernier, on ne le présente même plus. Ça fait des années qu’il est dans le paysage maintenant. Un FPS compétitif complet, tactique et intense qui cartonne toujours autant auprès des joueurs mais également sur la scène eSport. The Crew Motorfest quant à lui, c’est le petit dernier de la bande. Pour ce troisième épisode, Ubisoft met le paquet et talonne un colosse du milieu : Forza Horizon 5. Très apprécié, The Crew Motorfest tourne bien et profite de contenu gratuit régulier.

Autre jeu multijoueur jouable gratuitement ce week-end pour les abonnés au Xbox Game Pass, Dead by Daylight, le plus grand représentant du genre horrifique asymétrique, et le seul à avoir cartonné d’ailleurs. Après plusieurs années d’existence, le jeu est toujours l’un des titres multi les plus joués du moment. Il enchaîne les évènements et les collaborations et ça ne s’arrête pas.

Si les flingues, les voitures et les monstres ne sont pas trop votre dada, vous pourrez dans ce cas jeter votre dévolu sur Park Beyond, un jeu de gestion et construction de parc à thèmes dans la veine de Planet Coaster, mais en clairement plus loufoque. Un jeu amusant et très détente qui ravira assurément les fans du genre et les curieux. Cerise sur le gâteau, le jeu est parfaitement adapté au contrôle à la manette, si jamais.

Quatre gros jeux qui seront tous gratuits pour les abonnés du Xbox Game Pass à partir du 14 mars dans la soirée et ce jusqu’au dimanche 17 mars.