Les Xbox Free Play Days sont de retour, et on connaît maintenant le nom des deux jeux que vous pourrez faire gratuitement ce week-end. L'un d'entre eux est d'ailleurs très apprécié.

Comme d'habitude, les Free Play Days vont être présents ce week-end. Petit rappel du principe, ça permet aux abonnés au Xbox Game Pass et Xbox Game Pass Core de profiter de plusieurs jeux gratuitement. Vous pouvez même les terminer, si vous avez le temps devant vous, puisqu'il n'y a aucune restriction de temps. Bref, on va maintenant vous présenter les deux titres qui vont être disponibles, et ce, sans frais supplémentaires. Vous avez saisi l'idée, il ne faudra pas traîner.

Du basket et de la gestion sur le Xbox Game Pass

On commence avec NBA 2K24 qui, dans nos colonnes, a obtenu la note de 8/10. Même s'il peine parfois à convaincre graphiquement, ça reste un jeu qu'on a jugé complet, réaliste et avec une durée de vie assez satisfaisante. Du coup, si vous aimez le basket, c'est le moment de se lancer quelques parties via le Xbox Game Pass. Vous n'avez pas besoin de vous mettre la pression, vous pouvez simplement prendre part à des matchs ce week-end, sans mettre la main au portefeuille. Il va sans dire que c'est un cadeau plutôt alléchant, même si le titre n'est pas forcément apprécié de tous.

Sur Steam, par exemple, le bilan est un peu plus mitigé. NBA 2K24 affiche une moyenne « Plutôt négative » pour 14 455 évaluations (à l'heure d'écrire ces lignes). Ce n'est pas vraiment réjouissant, et ça peut en effrayer certains. Ceci dit, c'est une opportunité en or. Vous aviez peut-être envie de l'essayer, sans oser sauter le pas à cause des mauvais retours. Mais grâce aux Free Play Days, vous allez pouvoir tester le jeu sans faire chauffer la carte bleue. Ou alors, vous avez l'option de vous retrancher sur l'autre titre qui est accessible via l'offre.

Vous n'êtes pas trop branché basket ? Qu'à cela ne tienne, vous allez retourner à l'école de ce pas. Vous l'aurez compris, ce week-end, Two Point Campus est jouable gratuitement sur le Xbox Game Pass. On est face à un jeu de gestion de campus qui a également obtenu la note de 8/10 sur ce site. Pour le coup, même si ce n'est pas votre genre de prédilection, on vous invite vraiment à lui donner une chance. C'est une belle pépite drôle, bien pensée, et qui dispose d'une excellente rejouabilité.

Résumé des jeux gratuits de février 2024

Vous êtes sûrement abonné au Xbox Game Pass (si vous avez lu jusqu'ici, c'est normalement le cas). Du coup, on va vous mettre la liste des jeux inclus dans l'abonnement en février 2024. Il y a quelques gros titres à relever, comme Resident Evil 3 Remake ou Persona 3 Reload, mais sinon, rien de renversant. On ne dit pas que les autres productions ne sont pas intéressantes, mais ce n'est pas aussi frappant qu'en janvier dernier. On vous laisse découvrir ça.