Une fois n'est pas coutume, ce weekend, il va y avoir les Free Play Days. Et comme d'habitude, on va procéder à une piqûre de rappel pour les retardataires. C'est une offre qui permet aux abonnés au Xbox Game Pass et Xbox Game Pass Core de profiter de plusieurs jeux, et ce, sans frais supplémentaires. Si vous êtes assez rapide, vous pouvez même les terminer, puisqu'il n'y a pas de limite de temps imposée. Pas mal, non ? Voyons maintenant les titres qui se trouvent dans la nouvelle fournée.

Du beau monde sur le Xbox Game Pass

Démarrons avec de la mise à mort de zombies. On parle de Dead Island 2, la suite tant attendue de la franchise iconique. Dans nos colonnes, sans être mauvaise, on a jugé qu'elle n'était pas forcément à la hauteur de son aîné. On lui a donc attribué la note de 6/10, en saluant tout de même quelques points importants, comme le feeling des armes lourdes, les efforts sur la mise en scène, mais également les doublages et la variété des armes. Bref, ça vaut le coup d'essayer, d'autant plus que c'est gratuit via le Xbox Game Pass (dans le cadre des Free Play Days). Ne perdez juste pas de temps !

On a ensuite Code Vein, qui nous vient des fours de Bandai Namco. Le gameplay du jeu a été salué à de nombreuses reprises, et c'est une aventure qui vaut vraiment le détour. Son univers appelle à l'exploration, et pour les fans de Soulslike, ça peut être une bonne opportunité pour l'essayer sur le Xbox Game Pass. Pour vous donner un ordre d'idée, sur Steam, le titre affiche une moyenne « Très positive » pour 39 040 évaluations (à l'heure d'écrire ces lignes). Un score plutôt impressionnant, qui vous permet de comprendre tout l'engouement qu'il y a eu lors de sa sortie.

Les deux derniers sur notre liste, c'est Warstride Challenges et Nickelodeon All-Star Brawl 2. Le premier est un jeu un peu particulier. C'est un mélange délicieux entre un plateformer et un fast-FPS, qui se dévore en un clin d'œil. Le second est un jeu de combat façon platform fighter. En temps normal, on emploie plutôt le terme Smash-like. Vous avez envie de voir des combats déjantés entre Bob l'Eponge, Garfield, Azula et Iroh ? Alors vous savez ce qui vous reste à faire ce weekend avec le Xbox Game Pass.

Résumé des jeux gratuits du mois de février 2024

Il est possible que vous ayez déjà fait le tour de ces jeux, ou que vous n'avez tout simplement pas le temps de vous pencher dessus. Si c'est le cas, pas de panique, il y a toujours les titres disponibles directement sur le Xbox Game Pass. En février, on a assisté à l'arrivée de grosses productions comme Persona 3 Reload ou le remake de Resident Evil 3. Bientôt, ils vont être rejoints par Tales of Arise et Return to Grace, ce qui est plutôt bienvenu. On vous laisse découvrir la liste complète ci-dessous :