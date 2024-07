Quatre jeux gratuits sont disponibles tout le week-end (et même un peu plus) via le Xbox Game Pass. La sélection est très bonne, vous allez voir ! On fait les présentations.

Malgré une nouvelle contrariante pour les abonnés du Xbox Game Pass cette semaine, le service de jeu à la demande de Microsoft a de jolies choses à proposer. Du côté du catalogue, quatre pépites supplémentaires sont maintenant dispo et un énorme jeu à leaké pour le mois de juillet. Mais ce n'est pas tout !

En plus de ce catalogue de centaines de jeux accessibles à tout moment, l'abonnement permet aussi de tester plusieurs titres pour une durée limitée, chaque week-end. Ce sont les Jours de jeu gratuit (FreePlayDays), et cette fois ils sont au nombre de quatre, disponibles jusqu'au 15 juillet.

Comment profiter des Jours de jeu gratuit du Xbox Game Pass ?

Pour accéder aux Jours de jeu gratuit, c'est très simple ! Que vous soyez abonnés au Game Pass Core ou Ultimate, il vous suffit de vous rendre sur la fiche du jeu de la liste qui vous intéresse. Lancez le téléchargement du jeu sur votre console ou votre PC et c'est parti pou des heures de fun offertes.

Ce week-end, il y a du très bon parmi la sélection des FreePlayDays. Plus encore, certains sont disponibles un peu plus longuement. Normalement disponibles jusqu'à ce lundi 15 juillet, 08h59, deux d'entre profite d'une journée de jeu gratuit supplémentaire. Une fois passez ce délai, prolongez le plaisir en achetant ces jeux à prix réduit pendant une durée limitée. Découvrez les quatre titres dès maintenant !

The Crew Motorfest

On vous l'avez annoncé, Ubisoft a proposé le très bon The Crew Motorfest gratuitement sur chaque plateforme pour une durée limitée, et maintenant c'est le tour de Xbox ! Partez pour l'île d'O'ahu à Hawaï pour des courses endiablées dans un cadre de rêves. Des événements thématiques rythmeront en plus cette expérience vrombissante. L'un des atouts du jeu est, enfin, la pluralité des véhicules disponibles : voitures de course ou de collection, moto, monster truck et même avions, vous allez prendre le contrôle de tous les territoires dans cette version d'essai de 5 heures.

AEW: Fight Forever

Voilà qui va plaire aux amateurs de catch : AEW Fight Forever est disponible tout le week-end ! Ce n'est pas forcément la meilleure simulation en la matière, mais elle peaufine toujours un peu plus la formule. Plus encore, elle propose des rencontres au sommet avec un roster de stars d'hier et d'aujourd'hui : Chris Jericho, Paul Wight, Anna Jay, Owen Hart... Choisissez parmi 68 lutteurs et réalisez des techniques impressionnantes et pour assurer le spectacle.

EA Sports FC 24 joue les prolongations sur le Xbox Game Pass

Alors qu'on commence déjà à parler d'EA FC 25, la première édition de l'héritier de FIFA s'invite dans les Jours de jeu gratuit ! Entrez sur le terrain d'EA FC 24 et maîtrisez le ballon pour l'emporter dans des match de haute volée. Parmi tout un panel de joueurs de légende et de nouveaux talents, formez votre équipe de rêves décrocher la victoire. Profitez même d'une petite prolongation, puisque le jeu est mis à votre disposition jusqu'au 16 juillet.

MLB The Show 24

Autre jeu de sport : MLB The Show 24 est un incontournable pour les fans de baseball. Lancez, courez, prenez la batte, assurez les moments décisifs ! Retrouvez les équipes-phares des ligues majeures et, pour la toute première fois dans la licence, découvrez également les équipes féminines dans le mode carrière. À vous de briller dans cet excellent jeu de baseball.