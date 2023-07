Tandis que les nouveaux jeux Xbox Game Pass de juillet 2023 ont été dévoilés, une rumeur est en train d'enflammer les internautes. Le service de jeux à la demande de Microsoft pourrait bientôt accueillir l'un des jeux les plus acclamés de ces dernières années. Et même de tous les temps. Mais est-ce vraiment le cas ?

Un monument du jeu vidéo dans le Xbox Game Pass ?

Comme régulièrement, tout est parti d'un simple tweet. Sarah Bond, vice-présidente de Xbox, a posté deux mystérieux messages sur le réseau social de l'oiseau bleu. Une prise de parole succincte composée d'une émoticône représentant une personne âgé, d'une autre qui symbolise une bague / anneau, et du #Xbox. Et si ce n'était pas suffisamment clair, elle a publié un autre tweet pour dire qu'il s'agissait d'Elden Ring. « L'ancien anneau ». Certains internautes y voient un teasing évident, à savoir que le jeu de FromSoftware va rejoindre le Xbox Game Pass prochainement.

Alors Elden Ring dans le Xbox Game Pass, est-ce possible ? Dans le fond, oui. Mais ça n'est pas la première fois que Sarah Bond fait ce genre de tweets. Toute la semaine dernière, elle s'est amusée à faire cela avec Fable, Jusant, Stardew Valley, et Tunic. Des jeux qui sont ou seront disponibles dans le Game Pass. Pour certains, ça vient renforcer l'hypothèse d'une arrivée prochaine d'Elden Ring dans le Xbox Game Pass. Et pour d'autres, c'est plutôt l'inverse. Ce ne serait rien du tout. Tous ces messages peuvent être vus comme un rappel que ces titres sont jouables, ou le seront, sur Xbox One et Xbox Series X|S. Ce n'est d'ailleurs pas la première rumeur du genre.

En 2022, on a déjà eu le droit au soi-disant leak du chef d'œuvre de FromSoftware qui intègre le service de Microsoft. La page du Xbox Store affichait en effet le logo « Xbox Game Pass compatible » sur la fiche d'Elden Ring. Et finalement, ça ne s'est jamais produit. Le jeu n'a pas non plus était rendu jouable via le cloud gaming, comme sous-entendu par cette « fuite ».

De gros changements pour le service de Microsoft

On a également eu le cas pour d'autres jeux. La semaine dernière par exemple, Diablo 4 en a été victime. Une application de paiement brésilienne, PicPay, avait affiché une publicité stipulant que le nouveau jeu d'Activision Blizzard était actuellement disponible gratuitement dans le Xbox Game Pass. Ce n'est évidemment pas vrai, et Mike Ybarra, le patron de Blizzard, a même réagi pour dire que ce n'était pas dans les plans de la société.

Ca ne signifie pas que ce ne sera jamais le cas, surtout après le rachat d'Activision Blizzard, mais pour l'instant, c'est niet. Cyberpunk 2077 a aussi fait les frais à plusieurs reprises de cette rumeur, y compris en début d'année. Et trois ans plus tard, il n'y a toujours rien eu. Il faut donc être très, très prudent avec cette supposée disponibilité d'Elden Ring dans l'abonnement de Microsoft.

Crédits : Steam.

En revanche, le constructeur a bien annoncé une grosse nouveauté pour son service : le Xbox Game Pass Core. Une formule inédite à 6,99€ qui vient remplacer le Games With Gold, mais avec une importante différence. Il n'est plus question de recevoir deux, trois voire quatre jeux par mois, mais un nombre de titres défini. En l'occurrence, 25 ici. Des softs jouables en illimité pour une offre qui est l'équivalent de la PS Plus Collection sur PS5 - qui a pris fin il y a quelques mois.

Une nouveauté qui ne fait pas que des heureux. Certains abonnés à la formule Xbox Game Pass Console, à 10,99 euros, ont fait remarquer qu'ils n'avaient pas accès au multijoueur, alors que ceux qui vont souscrire au Game Pass Core à 6,99 euros, oui. Ou comment payer plus pour avoir moins. Un choix déroutant étant donné que ce palier est censé être l'offre la plus basique, et donc la moins fournie. Des ajustements à prévoir à ce niveau ?