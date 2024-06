Après The Callisto Protocol, Octopath Traveler 1 & 2 ou Isonzo, le Xbox Game Pass a offert à ses abonnés Still Wakes the Deep. La dernière aventure horrifique de The Chinese Room (Amnesia : A Machine for Pigs, Everybody's Gone to the Rapture...) qui a plus tapé dans l'oeil des joueurs que de la presse, avec des scores Metacritic respectifs de 8,2/10 et de 74/100. Alors que le mois de juin touche presque à sa fin, le service de Microsoft enjolive son catalogue avec l'un des jeux de la rentrée 2023.

Un jeu Xbox Game Pass idéal pour l'Euro 2024

Ces derniers jours, le Xbox Game Pass s'est donc enrichi avec Still Wakes the Deep, My Time at Sandrock ou encore Keplerth. Mais aujourd'hui, le service passe la seconde avec l'un des plus gros succès de 2023 : EA Sports FC 24. Le nouveau FIFA d'Electronic Arts qui a été contraint de se trouver un autre nom après la fin du partenariat avec la fédération de foot. Si le jeu n'a pas échappé aux polémiques, notamment à cause de couacs sur le contenu, le carton a bien été là. À période équivalente, le soft a fédéré 20% de joueurs en plus que FIFA 23. Ce sont en tout plus de 11,3 millions de footballeurs virtuels qui ont investi les différents terrains.

EA Sports FC 24 est désormais inclus dans le Xbox Game Pass via l'EA Play et ça ne pouvait pas mieux tomber. Le jeu est offert alors que la compétition de l'EURO 2024 a débuté il y a peu de temps. Et évidemment, il a reçu une mise à jour gratuite en conséquence. Grâce à elle, les joueurs peuvent choisir parmi les 24 nations qualifiés pour ce tournoi de prestige, dont la France. Avec le nez fracturé de Kylian Mbappé ?

Les abonnés Xbox Game Pass ont bien entendu accès à tout le contenu original d'EA Sports FC 24. Mais celles et ceux qui ont souscrit à Prime Gaming peuvent également récupérer un bonus. Un pack pour obtenir les avantages suivants :

8 joueurs Or rares (non échangeables)

2 choix de joueur avec au moins 81 OVR (non échangeable)

12 consommables rares

1 joueur EFIGS TOTS à 92 OVR ou plus (prêt de 24 matchs)

Ce contenu gratuit EA FC 24 est encore téléchargeable jusqu'au 30 juin 2024. Avis aux abonnés Xbox Game Pass et Prime Gaming qui aimeraient en profiter avant la fin !