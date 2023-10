Les premiers jeux Xbox Game Pass d'octobre 2023 et c'est un mois encore très chargé. Le 3 octobre dernier, les abonnés ont pu se faire leur propre avis sur Gotham Knights, puis enchaîner avec The Lamplighter's League, Warhammer 40K Darktide, et depuis aujourd'hui, Forza Motorsport. En revanche, il va falloir revoir vos attentes à la baisse pour deux gros jeux de 2023.

Le Xbox Game Pass sera privé de ces deux jeux phares

Le rachat d'Activision Blizzard, qui est sur le point d'être conclu, devrait mettre des paillettes dans la vie des abonnés Xbox Game Pass, mais pas tout de suite. C'est par le biais d'un message posté sur X que l'éditeur a clarifié sa position sur le service de Microsoft. Il y aura bien des titres Activision Blizzard à l'avenir, mais faites une croix sur Call of Duty Modern Warfare 3 ou même Diablo 4.

C'est fabuleux de voir l'impatience qui règne autour de Call of Duty Modern Warfare 3. Alors que nous continuons à travailler sur l'accord de rachat avec Microsoft, nous avons reçu des questions afin de savoir si nos futurs jeux, ainsi que ceux récemment lancés, seront disponibles via le Xbox Game Pass. Bien que nous n'ayons pas prévu d'ajouter Call of Duty Modern Warfare 3 ou Diablo 4 cette année, une fois l'acquisition validée, nous commencerons à collaborer avec Xbox afin d'offrir nos jeux à davantage de joueurs dans le monde entier. Nous avons pour objectif d'intégrer des premiers titres au Xbox Game Pass dans le courant de l'année prochaine. Via X.

Diablo 4 et Call of Duty Modern Warfare 3 en 2023 dans le Game Pass, c'est un non définitif. Mais dès 2024, la situation devrait se débloquer, et les plans d'Activision Blizzard évolueront. Pas de fenêtre, mais l'entreprise va certainement attendre une baisse de fréquentation et / ou des ventes de MW3 pour franchir le pas. Ca permettra de contenter à la fois les abonnés, ainsi que les dirigeants d'Acti Blizzard et Microsoft.

Crédits : Activision.

Call of Duty Modern Warfare 3 jouable gratuitement

Au moins, c'est dit : pas de Call of Duty Modern Warfare 3 dans le Xbox Game Pass au lancement. Toutefois, vous allez pouvoir l'essayer gratuitement et sans avoir besoin de souscrire à un abonnement au service de Microsoft. Comment ? À l'occasion de la seconde bêta qui sera ouverte et disponible sur les consoles Xbox Series & One. Jusqu'à ce soir, c'est encore une exclusivité PS5 et PS4.