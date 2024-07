C'est un très grand jour pour le Xbox Game Pass qui accueille Call of Duty Modern Warfare 3 dès ce mercredi 24 juillet 2024 à son catalogue. Une nouveauté qui acte véritablement l'arrivée des jeux d'Activision Blizzard dans le service, entérinant ainsi le rachat de l'éditeur par Microsoft. À l'avenir, tous les titres de la société devraient être inclus dans l'abonnement, même les plus grosses sorties. COD Black Ops 6 sera par exemple compris avec le XGP Ultimate à son lancement.

Une icone du jeu vidéo dans le Xbox Game Pass d'août 2024

Call of Duty Modern Warfare 3 dans le Xbox Game Pass est donc désormais une certitude. Et si cette rumeur a fini par se confirmer, peut-être qu'une autre se vérifiera également. Selon l'internaute eXtas1s, la compilation Crash Bandicoot N Sane Trilogy est censé débarquer sur le service de Microsoft en août 2024. Et ce serait même prévu au tout début du mois si l'on en croit cette personne. « Crash Bandicoot sera disponible sur le Xbox Game Pass le 8 août 2024. Certains n'ont peut-être pas vu la vidéo où j'en parle, donc je le confirme ici aussi. Au cas où vous vous posez la question, ce sera également disponible sur le PC Gamepass » a t-il déclaré sur X.

Ce serait une nouvelle belle entrée pour le Xbox Game Pass, qui est encore en pleine mutation et cherche à augmenter sa base d'abonnés. Pour rappel, Crash Bandicoot Bandicoot N Sane Trilogy contient les remakes des trois premiers jeux développés par Naughty Dog. Une franchise légendaire née sur PlayStation 1 en 1997. Vicarious Visions, le studio en charge de cette compilation, a conservé le gameplay original pour ne pas trahir les attentes des fans. En revanche, toute la partie graphique et technique a été revue pour faire oublier le rendu PS1. Même si ce n'est pas parfait, notamment avec des temps de chargement ou des niveaux plus décevants visuellement, ça reste la meilleure façon d'y jouer.

On verra si Crash Bandicoot N Sane Trilogy sera bien dispo, mais on sait qu'il ne sera pas seul. Deux jeux Xbox Game Pass d'août 2024 ont déjà été confirmés, à savoir Creatures of Ava et Sopa.

Crédits : Activision Blizzard.