Pendant que tout le monde ne parle que des Game Awards 2024, d'autres nouvelles pourraient également vous égayer ! Alors que ce matin nous vous parlions des jeux et contenus sont gracieuseement disponibles sur Steam, un nouveau week-end de « Jours de jeu gratuit » commence sur le Xbox Game Pass. Et préparez-vous, non seulement ça va être sportif, mais il y a d'énormes licences à découvrir !

Chaque semaine, Microsoft propose ses « Jours de jeu gratuit » pour les abonnés Xbox Game Pass. Cette initiative court à chaque fois du jeudi soir au lundi matin. Ainsi, du 12 au 16 décembre (08h59 dernier délai), vous avez l’opportunité d’essayer des jeux en dehors du catalogue habituel.

Profiter des « Jours de jeu gratuit » est très simple ! La seule condition est d'avoir un abonnement actif au Xbox Game Pass. Ensuite, il vous suffit de vous rendre sur la page du jeu qui vous intéresse sur le store Xbox pour en profiter. Enfin, sachez que si vous souhaitez acheter le jeu par la suite, votre progression sera sauvegardée. Qui plus est, il y a toujours des promotions sur les jeux concernés à la suite de l'opération.

Call of Duty Black Ops 6 aussi gratuit avec le Xbox Game Pass

C'est la nouvelle bombe d'Activision : Call of Duty Black Ops 6 régale les joueurs depuis le mois d'octobre. Suivez la compagne ou prenez part aux affrontements en multi ! Le mod zombie est également de retour pour un défi toujours aussi fun et relevé. Qui plus est, le jeu s'offre gratuitement à tout le monde en ce moment, ce serait dommage de ne pas en profiter.

EA Sports FC 25 fait sa remise en jeu dans le Xbox Game Pass

De retour pour une nouvelle édition cette année, EA FC 25 propose une immersion totale dans le football. Jouez avec vos équipes préférées et faites grimper les statistiques de vos joueurs de match en match. Des mises à jour saisonnières et des nouveautés pour les amateurs du ballon sont également proposées régulièrement.

EA Sports Madden NFL 25

Le label « EA Sports » est loin de ne concerner que le football façon « soccer » comme on l'appellerait outre-Atlantique. Il est également apposé à EA Sports Madden NFL 25, qui vous invite à prendre part à des matchs intenses de football américain. L'aspect simulation est évidemment mis en avant là aussi. Prenez ainsi part à la ligue et vibrez sur la pelouse de stades iconiques !

WWE 2K24 accessible pendant les FreePlayDays

Encore du sport dans le Xbox Game Pass ce week-end ! Pour changer de style, montez sur le ring de WWE 2K24. Bien que la dernière simulation de catch de 2K ne soit pas parfaite techniquement, les combats n'en sont pas moins prenants, avec pas mal de nouveautés qui redynamisent la partie par rapport aux précédentes éditions. Mais, le mieux pour vous en rendre compte, c'est encore d'y jouer !

Dragon Ball: The Breakers

Les jeux Dragon Ball, ce n'est pas ce qui manque. Mais, Dragon Ball The Breakers se distingue par son système de combat asymétrique et ses batailles face à des ennemis cultes du manga d'Akira Toriyama. C'est d'ailleurs là l'attrait principal du titre : sa large galerie de personnages. Cependant, l'équilibre n'est pas au rendez-vous et le dynamisme est relativement pauvre. Voilà un jeu plutôt à conseiller aux fans de la franchise.

Brothers: A Tale of Two Sons Remake à l'essai

Fort de son histoire poignante, Brothers A Tale of Two Sons a eu droit à son remake début 2024. Jouable en solo ou en coop local, le titre édité par 505 Games vous invite à prendre part à l'aventure aux côtés de deux frères en quête d'un remède pour soigner leur père. À l'occasion des « Jours de jeu gratuit », le Xbox Game Pass vont permet de l'essayer librement pendant une heure entière !