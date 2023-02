Wo Long Fallen Dynasty arrive bientôt et profite du sprint final avant sa sortie pour faire plaisir à tous ses fans et aux curieux.

Wo Long Fallen Dynasty est l’une des grosses sorties jeux vidéo de mars 2023 aux côtés de Resident Evil 4 Remake, Have a Nice Death et tant d’autres. Le jeu de Team Ninja, à qui l’on doit Ninja Gaiden et Nioh, prépare sa sortie comme il se doit. À quelques jours de cette dernière, Wo Long nous partage un dernier trailer et fait également une ultime surprise à ses joueurs.

Wo Long Fallen Dynasty fait une dernière surprise aux fans

En plus de la nouvelle bande-annonce qui nous présente une nouvelle fois l’univers fantastique et sombre du jeu, fortement imprégné du folklore chinois, Wo Long Fallen Dynasty nous annonce également la mise en ligne d’une toute nouvelle démo sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One.

Un nouvel essai sur consoles et PC disponible dès maintenant sur les stores et qui restera disponible jusqu'au 26 mars prochain. De quoi séduire les joueurs une bonne fois pour tout en essayant d'attiser la curiosité des plus sceptiques.

Pour rappel Wo Long Fallen Dynasty est un souls-like dans la veine d’un Nioh, mais en plus nerveux. Le jeu nous propose de visiter une Chine féodale plongée dans le chaos où règnent les seigneurs de guerre et les entités démoniaques. Le jeu proposera plusieurs dizaines d’armes, plus d’une quarantaine de compétences et tout un tas d'équipements à looter. Ce ne sera pas de trop puisque le jeu s’annonce comme étant particulièrement exigeant et les boss ne rigole pas.

Un petit concours pour pimenter la sortie de la démo

En prime, Team Ninja lance un petit concours aux joueurs qui essayeront la démo. Pour participer, c’est simple, il suffit de se rendre sur les réseaux sociaux de Koei Tecmo et d’envoyer un clip d’une trentaine de secondes maximum (capturé dans la démo) ou quelques screenshots avec des conseils pour les nouveaux joueurs en guise de commentaires. Les meilleurs seront ensuite sélectionnés pour remporter quelques goodies. Le concours se ferma aux alentours du 5 mars qui arrive.

Wo Long Fallen Dynasty est attendu sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One le 3 mars prochain. Dans quelques jours donc.