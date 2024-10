Warhammer Space Marine 2 est un jeu d'action qui tabasse qui s'est déjà vendu à plus de 4,5 millions d'exemplaires sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Un carton très net qui s'adresse autant aux fans de la première heure, qu'aux nouveaux venus qui auraient envie de massacrer des monstres en contrôlant des persos dans de grosses armures. Lors d'une interview, Tim Willits, chef de la création chez Saber Interactive, avait teasé un bel avenir pour la licence et on en sait un peu plus.

Warhammer Space Marine 2 va déjà avoir une suite très différente

« Notre directeur du jeu, Dmitry Grigorenko, a proposé quelques idées d'histoire qui pourraient faire l'objet d'un DLC ou d'une suite » a déclaré Tim Willits au micro d'IGN en septembre dernier. L'homme a même clairement ouvert la porte à un Warhammer Space Marine 3 tant il y a de « factions différentes et d'autres chapitres intéressants à raconter ». Généralement, il faut au moins quelques mois pour avoir de vraies nouveautés comme des extensions. Space Marine 2 aura pourtant une suite très bientôt mais pas comme vous le pensez.

Pour avoir un aperçu de ce qui se passe au-delà des crédits du jeu, rendez-vous sur Prime Video le 10 décembre 2024 pour Secret Level. Une série d'animation anthologique réalisée par l'équipe de Love, Death & Robots (disponible sur Netflix). Et la particularité de ce show, c'est qu'il sera basé sur des licences iconiques comme Warhammer, Unreal Tournament ou Armored Core. Il y aura 15 épisodes au total, dont un sur Concord (RIP).

Dans un post publié sur Warhammer Community, on apprend que l'un des épisodes sera donc une suite à Space Marine 2. « Oui, c'est Titus et c'est quoi ce beau laurier sur son casque ? Si vous avez terminé le jeu, vous le savez déjà ! Cet épisode animé suit la conclusion du jeu vidéo comme... un niveau secret ». Titus est donc de retour et son doubleur, Clive Standen, également. « L'épisode Warhammer 40 000 fait partie de la première salve, aux côtés de sept autres. Le reste de la série sera diffusé une semaine plus tard, le 17 décembre ».

Source : Warhammer Community.