La version PS5 d'Until Dawn, disponible également sur PC, n'est qu'une première étape dans le retour de licence développée à la base par Supermassive Games. Avec cette mouture qui navigue entre le remake et le remaster, PlayStation entend le faire connaître à un public plus large qui servira sans doute l'adaptation au cinéma. En clair, le constructeur essaye d'appliquer la même formule qu'avec The Last of Us Part 1 et la série HBO. Il y a clairement un coup à jouer étant donné le succès des films d'horreur dans les salles obscures.

« C'est dans la boîte » a annoncé David F. Sandberg il y a une semaine à propos du film Until Dawn. On a eu le droit à une image d'une vitre ensanglantée avec une partie de l'équipe, dont le cinéaste, tout sourire. Comme pour l'adaptation de The Last of Us par exemple, le réalisateur reprendra la trame originale et a déclaré vouloir capturer l'essence du jeu pour un résultat très fidèle. Pour autant, à l'image des aventures d'Ellie et Joel à la télévision, des libertés ont été prises pour cette version live-action d'Until Dawn.

« En capturant l'essence du jeu, mais en introduisant de nouveaux personnages, ça représente une excellente porte d'entrée pour les nouveaux venus. Et ça offre dans le même temps quelque chose de nouveau que les fans du jeu apprécieront » a fait savoir David F. Sandberg sur le film Until Dawn. Le casting du long-métrage a été entièrement renouvelé à l'exception du Dr Hill qui sera toujours incarné par Peter Stormare. Odessa A'zion, Maia Mitchelle, Michael Cimino, Ella Rubin, Ji-young Yoo, Belmont Cameli et Willem van der Vegt font aussi partie de la distribution.

Au-delà de la version PS5 et PC, et donc de ce film, la rumeur d'Until Dawn 2 enfle de plus en plus. Avec les deux fins inédites, et le potentiel teasing de Peter Stormare, la suite a l'air acquise. Il y a d'ailleurs une théorie comme quoi le studio Firesprite serait aux commandes. Est-ce vrai ? L'avenir nous le dira. En attendant, si vous souhaitez voir le film Until Dawn, rendez-vous au cinéma le 25 avril 2025, date officielle de sortie qui a été dévoilée par Sony.

Capture d'écran en date du 7 octobre 2024. © Gameblog

Source : Sony.