La licence Until Dawn a de beaux jours devant elle. Après le remake sur PS5 et PC, un autre projet doit voir le jour. Et justement, il donne des nouvelles qui devraient faire la joie des fans.

Après avoir planché sur plusieurs DLC pour la licence Little Big Planet ainsi que sur quelques projets mineurs, le studio Supermassive Games a opéré un tournant radical en 2015. Délaissant les jeux colorés et bon enfant, il s'est lancé dans la création d'aventures narratives horrifiques. Aujourd'hui connu pour sa Dark Pictures Anthology, le premier jalon a été posé d'abord avec une exclusivité PlayStation, à savoir Until Dawn.

De fait, le jeu occupe une place à part dans le cœur des fans. La critique ne s'y trompe pas non plus, puisqu'Until Dawn est, encore à ce jour, le jeu d'horreur le mieux noté de Supermassive. Ce n'est sans doute pas pour rien qu'il vient de s'offrir un remake sur PS5 et PC. Mais, ce n'est pas la seule bonne nouvelle pour la licence. Les fans vont avoir de quoi se réjouir !

Cette version d'Until Dawn arrive à sa fin

On le sait beaucoup d'entre vous espèrent un Until Dawn 2. Et justement, les choses semblent se confirmer de ce côte-là. Mais, dans l'immédiat, quelque chose de plus concret encore vient d'être annoncé pour la licence ! De fait, le octobre dernier, le réalisateur David Sandberg a annoncé officiellement la fin du tournage du film Until Dawn.

Capture d'écran en date du 7 octobre 2024. © Gameblog

On apprenait l'existence du projet en janvier 2024. Confié à Sandberg, connu pour son travail sur les films Shazam!, c'est surtout ce qu'il a réalisé du côté du cinéma d'horreur qui doit rassurer les fans. Après plusieurs courts-métrages, il est passé derrière la caméra pour Annabelle 2 : La Création du Mal. Until Dawn ne sera donc pas son premier coup d'essai en la matière !

Tout le casting n'a pas été totalement révélé. On sait cependant que Peter Stormare aurait rempilé pour le rôle du Dr. Hill. À ses côtés, nous retrouverons des noms peu connus du grand public : Odessa A'zion, Maia Mitchelle, Michael Cimino, Ella Rubin, Ji-young Yoo, Belmont Cameli et Willem van der Vegt. Ainsi, la production prend le contrepied de la distribution des jeux d'horreur de Supermassive. De fait, le studio mise à chaque fois sur des têtes d'affiche.

Par ailleurs, compte tenu du caractère déjà très cinématographique du jeu, certains questionnent l'intérêt d'une adaptation sur grand écran. D'une part, on notera la popularité que peuvent rencontrent les adaptations ces dernières années, bien que ce ne soit pas le cas de toutes. D'autre part, cela sera une opportunité de faire découvrir l'histoire d'Until Dawn à un public beaucoup plus large.

Enfin, si la date doit être encore confirmée, on s'attend à retrouver Until Dawn sur grand écran en 2025, pour les dix ans du jeu. Voilà qui fera le bonheur des fans du jeu et amateurs de films d'horreur.