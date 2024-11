Cette mauvaise nouvelle provient directement du site officiel de Reflector Entertainment, à qui l'on doit donc le récent Unknown 9 Awakening, avec en vedette Anya Chalotra (Yennefer dans l'adaptation de The Witcher par Netflix). Malgré un postulat de base intrigant, le titre n'a hélas pas su convaincre son public. Comme bien trop d'autres cas récents similaires, c'est les employés du studio qui payent les pots cassés.

Triste réveil à la réalité pour le studio derrière Unknown 9 Awakening

Avec notamment une moyenne de 59 sur des agrégateurs de notes comme Metacritic et 54% d'évaluations positives sur Steam, Unknown 9 Awakening se présente donc comme un triste flop. La faute entre autres à une histoire pas très convaincante et une expérience globale manquant visiblement de finition. Un mois seulement après sa sortie, ne lui laissant donc pas davantage de temps pour redresser le navire, le couperet tombe : son studio Reflector fait l'objet de licenciements.

Plus précisément, environ 18% de sa masse salariale a pris la porte, dont des postes clés comme Designer narratif ou encore Manager de marque. Sur le site officiel du studio derrière Unknown 9 Awakening, on peut lire le message suivant : « Nous souhaitons reconcentrer nos efforts alors que nous entrons dans une nouvelle phase de développement. Ces changements sont nécessaires pour traiter les objectifs les plus pressants. Avec notre dernier jeu récent et deux lignes de production clés à l'horizon, nous avons besoin d'une équipe focalisée sur la contribution aux projets. À cet effet, nous réduisons approximativement de 18% la masse salariale de Reflector, sur des rôles non nécessaires à nos actuels projets ».

Le studio derrière Unknown 9 Awakening assure vouloir aider les personnes licenciées avec des indemnités et l'accès à des soutiens médicaux et professionnels. Il ne s'agit malheureusement que d'un nouvel exemple d'une longue lignée de titres ratant leur coup, avec pour conséquence d'importantes pertes d'emploi. Hélas, même des studios ayant produit de véritables cartons ne sont pas à l'abri. Nous avons pu le constater avec le licenciement de personnes chez Insomniac Games, malgré l'énorme succès de Marvel's Spider-Man 2. Et cette triste histoire risque encore de se répéter dans un avenir plus ou moins proche.

Source : Reflector Entertainment