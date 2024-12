Apparemment, ça va toujours mal chez Ubisoft et l'éditeur a pris une décision radicale pour l'un de ses derniers jeux. Une bien triste nouvelle, et pas que pour le jeu et les joueurs d'ailleurs.

Décidément chez Ubisoft c’est toujours très compliqué. Régulièrement secoué par des polémiques, des problèmes au sein de l’entreprise ou des projets qui n’aboutissent pas, l'éditeur vogue en pleine tempête depuis un moment. Pourtant, il y a eu quelques éclaircies sur le chemin. Avatar Frontiers of Pandora est une bonne petite surprise, Prince of Persia The Lost Crown est excellent, The Crew Motorfest très efficace… même le récent Star Wars Outlaws n’est pas mauvais du tout. Pourtant, le géant du jeu vidéo français a du mal à ne pas boire la tasse et, visiblement, une nouvelle ombre est sur le point de venir se greffer au tableau.

Ubisoft vient de sceller le destin d'un de ses gros jeux

Tout a commencé avec Insider Gaming, par le biais du très informé Tom Henderson, qui a en effet affirmé que quelque chose de triste se préparait au sein d’Ubisoft. D’après les sources de l’insider, une réunion s'était tenue chez Ubi et l’un des derniers gros jeux de l’éditeur, XDefiant, était sur le point de faire une terrible annonce. L' imposant FPS qui avait fait grand bruit lors de ses premières phases de tests publiques, est dans sa dernière ligne droite. L'information était vraie, Ubisoft la confirmé dans la foulée dans un communiqué officiel en déclarant ne pas avoir « réussi à attirer et à retenir suffisamment de joueurs sur le long terme pour rivaliser au niveau que nous visons sur le marché très exigeant des FPS free-to-play » .

Plus grave encore, il est dit que plus de 200 licenciements vont être également effectués dans plusieurs studios tandis que ceux de San Francisco et d’Osaka seront carrément fermés. « Cette décision entraîne également la fermeture de nos studios de production de San Francisco et d'Osaka et la réduction des activités de notre studio à Sydney, avec 143 départs à San Francisco et 134 départs probables à Osaka et Sydney » affirme Ubisoft. Côté joueurs, Ubisoft déclare maintenir le jeu sous respiration artificielle jusqu’en juin 2025 avec une équipe réduite, mais bloque l'intégralité des microtransaction.

XDefiant est mort, c'est terminé

Ce n’est pas la première fois que l’état de santé de XDefiant et plus largement d’Ubisoft est mentionné. Insider Gaming avait par exemple déjà rapporté plus tôt dans l’année que le FPS était sur la sellette. Ubisoft s’était alors montré rassurant, mais apparemment, les choses ne se sont pas arrangées. XDefiant est pourtant apprécié sur le papier, salué pour son gameplay nerveux notamment, même si certaines choses fâchent encore les joueurs assidus.

Mais malheureusement, le nombre de joueurs et l’argent dépensé dans la boutique ne seraient pas suffisants pour maintenir le jeu en vie. Le très bon Call of Duty Black Ops 6 n’est certainement pas anodin à cette fuite massive de joueurs. Ubisoft promet néanmoins d'appliquer « les leçons apprises avec XDefiant » à ses futurs jeux service. L'éditeur conclu en se montrant rassurant et réaffirme son engagement sur le long terme.

