Parfois, il y a des surprises auxquelles on ne s'attend pas du tout. C'est le cas cette fois-ci avec Ubisoft qui lance un nouveau jeu qui devrait en ravir plus d'un. On vous explique tout.

Ubisoft a récemment lancé une surprise pour les amateurs de jeux vidéo : Soldats inconnus : Frères d'armes, la suite de Soldats inconnus : Mémoires de la Grande Guerre, est maintenant disponible sur les plateformes principales après avoir été exclusif à Netflix. En effet, ce jeu, salué pour son approche éducative et émotionnelle de la Première Guerre mondiale, était auparavant limité aux appareils mobiles en tant qu'exclusivité depuis février 2023.

Ubisoft rend le jeu Soldats inconnus : Frères d'armes disponible pour tous

Soldats inconnus : Frères d'armes reprend l'histoire de son prédécesseur en suivant quatre héros méconnus de la guerre, en mélangeant des visages familiers et de nouveaux personnages. Le jeu se distingue par ses visuels inspirés des romans graphiques et un gameplay simple mais engageant, visant à toucher le cœur des joueurs tout en présentant certaines des batailles les plus significatives de la Première Guerre mondiale. On se souvient à quel point le premier jeu pouvait être touchant... Il semble que ça soit la même chose ici.

En plus de la version individuelle de Frères d'armes vendue à 14.99 euros, Ubisoft propose également Soldats inconnus : The Collection pour 24.99 euros, qui inclut les deux titres de la série, offrant une expérience complète sur les horreurs et les leçons de la Grande Guerre. La disponibilité du jeu sur les consoles PlayStation et Xbox, ainsi que sur PC et Nintendo Switch, marque la fin de son exclusivité mobile et permet à un public beaucoup plus large de découvrir cette histoire poignante. Le nouveau trailer de lancement publié par Ubisoft met en lumière le régiment américain légendaire de la Première Guerre mondiale, les Harlem Hellfighters, illustrant leur contribution significative à la musique jazz.

Alors que de nombreux jeux vidéo exposent les tragédies de la guerre, Soldats inconnus : Mémoires de la Grande Guerre et Frères d'armes se démarquent par leur capacité à relater les luttes de la Première Guerre mondiale à travers les yeux de personnages ordinaires plongés dans le chaos terrifiant du conflit. En combinant fiction et réalités déchirantes de la guerre, ces jeux offrent une source riche pour en apprendre davantage sur l'histoire réelle des conflits. Pas question ici de foncer tête baissée dans une tranchée façon Battlefield 1. C'est vraiment le vécu des hommes et femmes du conflit qui importe. Et on ne peut que saluer ce choix narratif.