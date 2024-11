Le jeu est mort, vive le jeu. Les annulations sont monnaie courante dans le monde du jeu vidéo. Même après plusieurs années, il n'est pas assuré de voir le bout du tunnel. Mais, généralement, tout n'est pas perdu lorsque cela arrive. Les assets et divers éléments conçus pour un titre peuvent tout à fait être réutilisés pour d'autres. Cela s'est passé une fois de plus chez Ubisoft dernièrement.

Ubisoft prend des valeurs sûres pour modèle

Tom Henderson a eu la primeur, chez nos confrères d'Insider Gaming, d'une grande nouvelle venant d'Ubisoft. Après quatre ans, un projet aurait été annulé... pour donner naissance à un autre dans un style visuel similaire en voxel art (l'équivalent en 3D du pixel art). Développé sous le nom de code « Alterra », ce nouveau jeu s'inspirerait d'une licence très populaire de Nintendo.

Ubisoft Montréal, à qui ont doit Watch Dogs: Legion ou encore Assassin's Creed Valhalla, travaillerait depuis 18 mois sur « Alterra ». Le jeu prendrait place sur une île où on cohabiterait avec d'autres habitants nommés « Matterlings ». Visuellement, ces personnages auraient un character design digne de figurines bobblehead comme les Funko Pop, soit un petit corps avec une tête proéminente.

En tant que joueurs, on pourrait voyager vers d'autres mondes constitués d'autres biomes, pour collecter des ressources ou affronter des ennemis. La faune serait également vivace, avec diverses créatures fantastiques, comme des dragons, et des animaux standards.

Vous le sentez venir ? Ce nouveau jeu d'Ubisoft rappelerait sans mal un certain Animal Crossing: New Horizons, voire un Stardew Valley par endroit, notamment les affrontements, l'aspect farm-sim en moins cependant. Mais il proposerait également des features de construction à la Minecraft. Voilà donc un savoureux pot pourri qui pourrait donner lieu à un bac à sable à la fois reposant, créatif et tout de même challengeant.

Ce serait Patrick Redding, connu pour son travail sur les licences Far Cry et Splinter Cell, qui mènerait ce nouveau projet à bien en tant que directeur créatif. Il serait épaulé à la production par Fabien Lhéraud, vétéran d'Ubisoft. Si « Alterra » suit son chemin, il faudra encore du temps pour en apprendre plus sur ce tout nouveau jeu.