Si la rentrée vous a mis un petit coup au moral après cet été, vous avez peut-être retrouvé le sourire grâce aux grosses sorties de ce mois de septembre. Starfield a un peu fait de l'ombre aux autres, mais il n'est pas le seul capable de vous occuper pendant des dizaines d'heures à l'approche de l'automne. Ubisoft aussi est sur tous les fronts et avant Assassin's Creed Mirage, le studio vient de mettre à disposition gratuitement l'une de ses grosses sorties du moment et ce sur toutes les plateformes . Ça serait dommage de passer à côté.

Un nouveau jeu d'Ubisoft est jouable gratuitement

Voilà une offre que les amateurs de jeux de course vont sûrement apprécier. The Crew Motorfest vient tout juste de sortir et pour fêter ça, Ubisoft propose d'y jouer gratuitement. Du 14 au 17 septembre, vous pouvez essayer la version complète du titre pendant cinq heures. Bien sûr, tout ce que vous aurez débloqué durant cette période d'essai gratuite sera débloqué si vous craquez ensuite pour The Crew Motorfest. Ubisoft ne fait pas de jaloux, puisque les joueurs PlayStation, Xbox et PC peuvent tous en profiter. Il suffit d'avoir un compte Ubisoft et le tour est joué. Cet essai gratuit vous permettra de découvrir l'île d'O'ahu, à Hawaï, le terrain de jeu de ce nouvel épisode clairement inspiré de Forza Horizon, comme nous vous le disions dans notre preview.

Durant cet essai, vous pourrez évidemment réaliser des épreuves ainsi que des playlists, « des campagnes thématiques qui vous plongeront dans les univers les plus passionnants de la culture automobile ». Le multijoueur en ligne est également accessible pendant ces cinq heures. Ubisoft et Ivory Tower ont mis le paquet pour séduire les joueurs et leur donner envie de craquer pour une version payante dans la foulée.

Rappelons que si vous commandez le jeu avant le 18 septembre, vous pourrez récupérer la magnifique Toyota GR Supra 2021 LBWK Edition. Les versions Gold et Ultimate contiennent également le Pass année 1 et 25 véhicules supplémentaires. Notez quand même qu'une connexion Internet permanente est nécessaire pour jouer à The Crew Motorfest. Un impératif généralement frustrant pour les joueurs, mais largement démocratisé aujourd'hui.