Dépenser 70€ ou 80€ dans un jeu représente un investissement important auquel il faut réfléchir à deux fois. Heureusement, il existe plusieurs moyens pour découvrir des titres gratuitement avant de faire le grand saut. Xbox propose par exemple ses fameux Xbox Free Play Days, qui permettent d'essayer plusieurs jeux sans frais durant un week-end. Parfois, ce sont aussi les éditeurs eux-mêmes qui font preuve de générosité envers les joueurs. C'est ce que fait Ubisoft en rendant jouable gratuitement l'un des gros jeux de son catalogue pendant quelques jours. Dépêchez-vous, l'offre ne va pas durer.

Un titre très populaire d'Ubisoft gratuit pendant quelques jours

Les productions d'Ubisoft sont généralement assez clivantes. Mais s'il y a bien une sortie ces dernières années qui fait plutôt l'unanimité, c'est Rainbow Six Siege. Quasiment huit ans après son lancement, le FPS développé par Ubisoft Montréal est toujours très populaire et continue d'accueillir des mises à jour. Si vous voulez tenter de comprendre pourquoi Rainbow Six Siege est si apprécié, vous allez pouvoir le faire gratuitement, puisque le jeu est jouable sans frais jusqu'au lundi 4 septembre à 14h. Comme l'explique Ubisoft sur son site officiel, votre progression sera conservée si vous achetez le titre au terme de ce week-end gratuit. Bien sûr, l'entreprise française ne veut pas faire de jaloux et propose cet essai à tous les joueurs, quelle que soit leur plateforme.

Rappelons quand même que Rainbow Six Siege est un FPS multijoueur uniquement jouable en ligne (il n'y a pas de campagne solo) qui se veut réaliste. Il mise beaucoup sur la coopération avec les alliés, quel que soit le mode de jeu. Comme la plupart des softs du genre, Rainbow Six Siege propose régulièrement de nouvelles saisons apportant du contenu inédit, même plusieurs années après sa sortie.

Ubisoft va envoyer du lourd dans les prochaines semaines

Les fans inconditionnels de la licence ne sont sûrement pas sans savoir qu'un film Rainbow Six adapté du roman éponyme de Tom Clancy, et non d'un jeu, est en préparation. Le réalisateur ne sera autre que Chad Stahelski, l'homme derrière la célèbre franchise John Wick. Dans cette adaptation, on retrouvera notamment Michael B. Jordan dans le rôle de John Clark, l'ancien Navy Seal devenu agent de la CIA. De son côté, Ubisoft va continuer de faire parler lui pour d'autres licences que Rainbow Six d'ici la fin de l'année. The Crew Motorfest va tenter de faire de l'ombre à Forza Horizon 5 dès le 14 septembre prochain avant la sortie du gros morceau, Assassin's Creed Mirage. Une autre saga emblématique de l'éditeur qui reviendra quant à elle le 5 octobre sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.