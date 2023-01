Hollywood s'empare de Tom Clancy's Rainbow Six pour une adaptation en film. Le long-métrage a été confié au metteur en scène d'une saga d'action les plus prolifiques de ces dernières années.

Un nouveau film Tom Clancy's Rainbow Six est donc en développement et voici les premières infos.

Un film Rainbow Six se prépare, les détails

Comme révélé par The Hollywood Reporter, Rainbow Six va être adapté au cinéma. Il s'agira d'un long-métrage basé sur le roman éponyme de Tom Clancy, et non sur l'un des jeux d'Ubisoft, qui fera suite à Sans aucun remords. Dans ce nouveau film, on retrouvera l'acteur Michael B Jordan (la saga Creed) dans le rôle de John Clark, un SEAL devenu agent de la CIA.

Un marine des forces spéciales découvre une conspiration internationale alors qu’il cherche à obtenir justice pour le meurtre de sa femme enceinte. Lorsque des soldats russes tuent sa famille en représailles de son implication dans une opération secrète, le Chef John Kelly poursuit les assassins à tout prix. En rejoignant les forces de la marine de guerre américaine aux côtés d’un confrère et d’un mystérieux agent de la CIA, la mission de Kelly révèle involontairement un complot secret qui menace d'entraîner les États-Unis et la Russie dans une guerre totale. Tiraillé entre honneur et loyauté envers son pays, Kelly doit combattre ses ennemis sans aucun remords s’il souhaite éviter le désastre et révéler les puissants derrière le complot Synopsis de Sans aucun remords.

Contrairement à Sans aucun remords qui est sorti sur Amazon Prime Video, le film Rainbow Six prévoit d'être diffusé sur grand écran. Et pour livrer un divertissement de qualité, au moins dans les scènes d'action, le projet a été donné à Chad Stahelski. Le réalisateur de la franchise à succès John Wick qui, en plus de ces deux longs-métrages, a décroché l'adaptation de Ghost of Tsushima.

Pas de détails sur le scénario encore mais il devrait probablement reprendre les grandes lignes du roman.