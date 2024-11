On s'est quitté la semaine dernière avec les nouveaux jeux gratuits Epic Games Store. Du 31 octobre au 7 novembre 2024, la boutique permet de télécharger et de garder à vie le titre multijoueur Witch It, ainsi que le soft solo qui vous emmène gratuitement à Tokyo, GhostWire Tokyo. Vous avez donc encore quelques heures jours pour les récupérer sur PC, à contrario d'un jeu disponible à l'essai sur Steam et de l'une des productions Ubisoft les appréciées.

Un jeu Ubisoft encore jouable gratuitement

Dans le cadre de la nouvelle saison d'un de ses jeux phares, Ubisoft régale avec un très gros jeu gratuit en ce moment : The Division 2. Un week-end gratuit qui a démarré le jeudi 31 octobre et qui se termine aujourd'hui, lundi 4 novembre 2024. Cette offre tombe à pic puisqu'elle vous octroie un accès au jeu complet, y compris à l'ensemble des nouveautés de la saison 2 « Nuances de rouge » de l'année 6. Si vous avez déjà posé vos mains sur le titre à ses débuts, ou même après, attendez-vous à des modificateurs saisonniers qui donne par exemple un bonus de dégâts en fonction de la proximité avec les ennemis, à des systèmes de progression et d'activités inédits, ou encore à des armes et missions supplémentaires. Évidemment, il y a également des récompenses de pass saisonnier.

Pour ce nouvel essai gratuit de The Division 2, Ubisoft ne privilégie aucune plateforme. Dès lors, vous pouvez y avoir accès sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Comme d'habitude, les progrès effectués durant cette période ne sont pas perdus. Si vous décidez d'acheter la version complète de The Division 2, Ubisoft vous laisse reprendre là où vous vous êtes arrêtés. La progression sera en effet transférée automatiquement. Mais pour vous lancer dans l'aventure, en solo ou en co-op, il faut avoir du temps libre aujourd'hui et faire très vite ! The Division 2 est jouable gratuitement sur consoles et PC, oui, mais uniquement jusqu'à ce lundi 4 novembre 2024 à 13h00. Autant dire que ça fait très court pour bénéficier de cette dernière chance, mais nul doute qu'Ubisoft organisera encore un événement de ce type dans les prochains mois.

Source : Ubisoft France.