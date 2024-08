Bonne surprise (et bonne nouvelle) : un tout nouveau jeu de gestion de la franchise Two Point vient de s'annoncer via une très drôle bande-annonce. Que sait-on ?

Sega a récemment annoncé Two Point Museum, un nouveau jeu de gestion développé par Two Point Studios, célèbre pour ses titres Two Point Hospital et Two Point Campus. Cette annonce a été faite à travers un trailer cinématique et de gameplay, dévoilant les premières images du jeu qui promet de transporter les joueurs dans l'univers fascinant de la gestion d'un musée.

Un concept innovant pour Two Point

Two Point Museum s'inscrit dans la lignée des jeux de gestion humoristiques pour lesquels le studio est connu. Le jeu propose aux joueurs de gérer un musée où ils devront organiser des expositions, envoyer des experts en expédition pour découvrir des artefacts, et s'assurer que les visiteurs passent un moment mémorable.

Le trailer met l'accent sur une variété d'objets inspirés par le thème du musée. Notamment des squelettes de dinosaures. Fidèle au style décalé du studio, le jeu se moque gentiment de l'histoire ancienne en qualifiant les ordinateurs vieux de trois ans d'"histoire antique", tout en introduisant des éléments comiques et inattendus.

Dans Two Point Museum, les joueurs devront envoyer leurs équipes d'experts en expédition à travers le monde pour dénicher des reliques rares et excitantes. Ces artefacts, une fois ramenés, pourront être exposés dans le musée. Les joueurs devront ensuite utiliser leur créativité pour aménager ces expositions. En veillant à ce qu'elles captivent l'attention des visiteurs tout en protégeant les pièces des voleurs, des vandales, et même des enfants indisciplinés.

Sa place est dans un musée

Le jeu introduit également un système de notation par étoiles. Encourageant les joueurs à perfectionner leurs expositions en fonction des découvertes faites lors des expéditions. Les expositions les plus impressionnantes attireront non seulement plus de visiteurs, mais aussi des dons plus généreux. Essentiels à la croissance du musée.

La personnalisation joue un rôle clé dans Two Point Museum. Les joueurs auront la possibilité de concevoir leur musée du sol au plafond. En choisissant minutieusement la décoration, l'agencement des salles et la disposition des expositions. Cette liberté créative permettra de créer des ambiances uniques qui pourront satisfaire tous les types de visiteurs. Des amateurs de dinosaures aux passionnés d'art ancien.

En plus de l'organisation des expositions, les joueurs devront gérer les aspects pratiques de la vie du musée. Comme la propreté des lieux, l'offre de rafraîchissements, et la gestion des boutiques de souvenirs. Ils devront également répondre aux besoins spécifiques de différents types de visiteurs, s'assurant ainsi que chaque visiteur quitte le musée satisfait.

Source : Two Point