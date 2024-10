L'univers futuriste de TRON fait son grand retour avec Disney TRON: Catalyst, un jeu d’action-aventure prévu pour 2025. Développé par Bithell Games en partenariat avec Disney Games et Big Fan Games, ce nouveau titre sera disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Si vous êtes fan de l’esthétique lumineuse et de l’action intense de TRON, ce jeu devrait attirer votre attention.

Plongez dans l’univers de TRON

Dans TRON: Catalyst, vous incarnez Exo, un programme doté d’un pouvoir rare : la capacité de créer des boucles temporelles. Ce don sera vital pour affronter des seigneurs puissants. Mais Exo devra aussi échapper à Conn, un agent redoutable du CORE. L’histoire vous embarque dans une quête pour découvrir la vérité derrière un phénomène mystérieux appelé le Glitch, qui menace l’existence même de la Grille d’Arq.

Ce jeu d’action-aventure mise sur une alternance entre exploration, combat et séquences en Light Cycle, le célèbre véhicule de l’univers TRON. Chaque décision que vous prendrez influencera l’histoire et les choix stratégiques auront un impact sur la progression.

Le gameplay de TRON: Catalyst repose sur la stratégie et l’apprentissage. Grâce aux boucles temporelles, vous aurez l’occasion de corriger vos erreurs et d’essayer différentes approches. Cela vous permettra de collecter des indices essentiels et de débloquer de nouveaux embranchements narratifs. L’univers s'annonce vaste vaste et les interactions entre les différentes factions ajoutent une dimension tactique à l’aventure.

Côté visuel, TRON: Catalyst respecte l'esthétique lumineuse et rétro-futuriste qui a rendu la franchise culte. Les graphismes dessinés à la main et l’ambiance sonore inspirée de l’univers original promettent une immersion totale. Par contre, la vue du dessus risque de décevoir certains joueurs. Ce n'est pas forcément ce que l'on attend d'un jeu qui est adapté de l'univers.

Prévu pour 2025, TRON: Catalyst sortira sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Vous pouvez même dès maintenant ajouter le jeu à votre liste de souhaits sur les plateformes concernées.

Source : Disney