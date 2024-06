Cela fait quelques jours que l'on entend désormais parler d'une nouvelle aventure d'un autre genre pour la Lara Croft de la trilogie reboot de Tomb Raider lancée en 2013 par Crystal Dynamics. Alors que leur prochain jeu se fait ardemment désirer, l'une des plus grandes icônes du jeu vidéo va se faire malmener par un autre studio dans un tout autre genre.

La Lara Croft du reboot de Tomb Raider replonge dans l'horreur

Souvenez-vous en 2013 lors que nous retrouvions une Lara Croft bien plus jeune dans le Tomb Raider de Crystal Dynamics. Le studio en a fait baver à la riche héritière britannique, qui a frôlé la mort à bien des reprises. C'est justement ce qui intéresse BeHaviour Interactive, qui compte lui faire à nouveau vivre l'horreur via une collaboration dans Dead by Daylight. « Lara Croft a survécu à des expéditions que peu auraient osé tenter, regardé la mort en face et survécu pour le raconter. Maintenant, elle doit affronter une autre aventure sombre, enveloppée par le Brouillard », explique le studio dans un billet dédié sur le site officiel de son titre à succès.

Lara rejoindra ainsi bel et bien ce jeu multi asymétrique populaire dans le camp des survivants le 16 juillet, comme les récents leaks le suggérait. Cela se fera au travers du bien nommé chapitre Tomb Raider, cela dit payant. Elle sera cependant loin d'être sans défense face aux terrifiants tueurs de Dead by Daylight. « Sa ténacité infaillible, son énorme expertise en survie et sa bravoure sont représentées par trois compétences uniques pour équilibrer la balance en sa faveur ». Celles et ceux désireux d'essayer tout cela avant l'heure peuvent le faire dès maintenant via une build de test public limitée dans le temps via la version Steam du jeu.

Lara Croft pourra-t-elle survivre à cette nouvelle horreur ? © BeHaviour Interactive

Dead by Daylight continue son horrifique chemin

En plus d'annoncer l'arrivée prochaine du chapitre Tomb Raider, BeHaviour Interactive en a profité pour annoncer ce qui arrive à l'avenir sur Dead by Daylight. Un nouveau monde 2v8, qui avait également leaké, sera également bientôt de la partie. Après Lara Croft, un autre crossover qui fera certainement plaisir aux fans arrivera plus tard : Castlevania. Un des membres de la famille Belmont en survivant, ou le mythique Dracula lui-même en tueur ? Il faudra attendre un peu pour le découvrir.