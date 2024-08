Lara Croft a disparu depuis près de 6 ans déjà, que ce soit en jeu vidéo ou au cinéma. Le dernier jeu en date, l’excellente compilation des trois premiers jeux mise à part, remonte à 2018 avec Shadow of the Tomb Raider. La même année sortira le dernier film de la franchise, Tomb Raider, avec Alicia Vikander. Malheureusement, aucune suite ne sera possible malgré une Vikander plus que convaincante dans le rôle de Lara. Mais ce n’est pas fini pour la licence, clairement pas.

Lara Croft reviendra bientôt

Un nouveau jeu Tomb Raider est actuellement en développement par Crystal Dynamics. On ne sait rien du jeu pour le moment si ce n’est qu’il devrait mettre tout le monde d’accord, les fans des anciens TR et les nouveaux. Sur grand et petit écran aussi ça bouge pas mal. Une grosse série live action écrite par la talentueuse Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) est en cours de production. Des bruits de couloir nous promettent d’ailleurs qu’un véritable univers devrait être créé autour de Lara sur petit et même grand écran, nous verrons.

Enfin, une autre série TR, animée cette fois, arrivera bientôt sur Netflix avec une Lara interprétée par l’actrice Hayley Atwell (Agent Carter dans le MCU). La série se déroulerait visiblement après les événements de Shadow of the Tomb Raider et serait donc a priori canonique.

Pour l’heure, nous ne savons que trop peu de choses sur cette nouvelle série Tomb Raider de Netflix, mais ça va très certainement changer sous peu puisque la plateforme SVOD se prépare à de grosses festivités, et Lara y est conviée.

De grosses surprises attendues pour la prochaine série Tomb Raider de Netflix

Le 16 septembre prochain commencera la Netflix Geeked Week, plusieurs jours où sont célébrés les programmes favoris de toute la sphère geek. Au menu, des annonces, des trailers, des exclus et des surprises. Justement, des surprises, il y en aura bel et bien puisque la série Tomb Raider : The legend of Lara Croft a été confirmée à la Geeked Week et que l’on sait d’ores et déjà quand elle sortira. Cela veut dire que durant ces quelques jours, Netflix devrait nous dévoiler des choses inédites concernant sa série TR, peut-être même que l’on aura droit à de nouveaux visuels et une nouvelle bande-annonce. Quoi qu’il en soit, quelque chose arrive et les fans devraient très certainement être au rendez-vous. Nous, en tout cas, on y sera.

Pour rappel, la série Tomb Raider : Legends of Lara Croft sera disponible à partir du 10 octobre sur Netflix.

Source : Netflix