Il va y avoir de très grosses sorties prochainement sur Netflix. La plateforme a récemment donné la date de diffusion de la saison 2 de Squid Game et en a même profité pour nous faire une énorme surprise. On peut aussi mentionner l’arrivée prochaine de l’ultime saison de Stranger Things, un véritable événement là encore. Ou encore Mercredi dont la saison 2 est actuellement en production. Tout ce beau monde devrait normalement arriver sur Netflix d’ici 2025, au même titre qu'une autre série ultra attendue par les fans, bien que beaucoup plus niche.

Les amateurs d’anime, il y en a des millions, et Netflix le sait très bien et capitalise de plus en plus là-dessus. Fort du succès de plusieurs animes comme Baki, Castlevania ou encore One Piece, qui aura d’ailleurs prochainement droit à une nouvelle série inédite. C’est dans ce contexte plutôt propice pour le genre qu’arrivera prochainement Sakamoto Days, un manga créé en 2020 qui conte les “aventures” de Sakamoto, un tueur à gages légendaire et craint de tous qui, après avoir trouvé l’amour, a pris une retraite bien méritée. Un mariage, une famille, une épicerie et une prise de poids plus tard, notre tueur se retrouve confronté à son passé. Il n’a alors nul autre choix que de reprendre les armes pour protéger les siens, et ce n’est pas un double menton qui va l’en empêcher.

Sakamoto Days a très rapidement trouvé son public lors de ses débuts dans le magazine Weekly Shonen Jump et s’est même exporté à l'international, jusque chez nous. Le manga va finalement débarquer sur Netflix et l'adaptation sera d'ailleurs chapeauté par le même studio derrière l'anime Baki, comme annoncé en 2024. Sakamoto Days sera dispo sur Netflix dès le mois de janvier 2025. Il ne reste désormais plus qu’à savoir le jour exact, mais ça, ce n’est pas encore pour tout de suite. En attendant, voici une petite bande-annonce pour nous mettre en appétit.