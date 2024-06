Bonne nouvelle, Tomb Raider Remastered bénéficie d'une importante mise à jour qui ajoute du contenu très demandé par les nostalgiques et les fans de longue date. Un régal !

Aspyr, le studio en charge des versions remasterisées de Tomb Raider I-III, a récemment annoncé la sortie de la mise à jour 3. Cette mise à jour corrige plusieurs bugs et apporte des améliorations notables à l'expérience de jeu. L'une des principales corrections est la restauration des affiches manquantes dans Tomb Raider III, comme promis par le studio. Bref, ça avance dans le très bon sens.

Tomb Raider Remastered s'améliore encore !

Cette mise à jour apporte des ajustements et des améliorations à l'ensemble des trois jeux remasterisés. Un ajout notable est la possibilité de personnaliser la tenue de Lara à tout moment grâce à un nouveau sélecteur de tenues. Cette fonctionnalité se débloque après avoir terminé chaque jeu et permet de choisir parmi toutes les tenues des trois jeux, avec l'ajout des célèbres lunettes de soleil rouges pour un look supplémentaire. La classe, clairement.

D'autres améliorations incluent des ajustements audio, des améliorations du modèle de Lara, des effets de combat modernisés et des corrections de divers bugs visuels et fonctionnels. Voici un aperçu des principales modifications :

Notes de Patch complètes de la mise à jour 3

Pour tous les Jeux :

Sélecteur de tenues disponible à tout moment.

Le sélecteur de tenues se débloque après avoir terminé chaque jeu Tomb Raider (I, II ou III).

Toutes les tenues des trois jeux peuvent être sélectionnées.

Ajout des lunettes de soleil rouges.

Utilisation d'une touche de raccourci sans interrompre la course ou la marche.

Améliorations des effets sonores dans les trois jeux.

Combat amélioré avec les contrôles modernes.

Améliorations du modèle de Lara.

Ajout des effets de réfraction de l'eau manquants dans TR1 et TR2.

Correction des problèmes de caméra avec les contrôles modernes.

Ajustements des traductions grecques dans certains menus.

Améliorations des effets de feu dans les trois jeux.

Icônes de sélection des jeux corrigées pour les joueurs britanniques.

Ajout de touches de sauvegarde rapide/rechargement rapide pour les joueurs avec manette.

Tomb Raider 1 :

Correction de la neige mal positionnée dans le niveau Caves.

Correction du scintillement des chauves-souris à leur mort.

Tomb Raider 2 :

Correction de la texture incorrecte de la motoneige dans le niveau The Cold War.

Correction de la géométrie du niveau 40 Fathoms.

Ajout des effets d'explosion dans Bartoli’s Hideout.

Tomb Raider 3 :

Les affiches de Lara Croft dans Sleeping with the Fishes apparaissent maintenant en mode HD.

Correction du positionnement de la clé Indra dans le niveau Jungle.

Amélioration de la couleur de l'eau dans le niveau River Ganges.

Les barres de singe sont maintenant plus visibles dans le niveau High Security Compound.

Ajout de détails aux ouvertures de plafond dans Temple Ruins.

Correction d'une fenêtre manquante dans Willard’s Lair dans TR3 The Lost Artifact.

Correction du ciblage des ennemis en position accroupie.

La mise à jour de ces titres classiques soulève une réflexion sur la manière dont les jeux emblématiques sont préservés et améliorés pour les générations futures. Les remasterisations permettent de redécouvrir ces œuvres avec des graphismes modernisés et des mécanismes de jeu améliorés, tout en respectant l'essence originale des titres.