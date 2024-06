Entre le prochain jeu de Crystal Dynamics et une série Netflix à venir, Tomb Raider revient doucement mais sûrement sur le devant de la scène. En attendant de découvrir ce qui l'attend dans ses prochaines aventures, Lara Croft pourrait faire un passage remarqué dans un autre univers populaire, si l'on en croit un récent leak.

Tomb Raider pourrait donner des leçons de survie dans un autre univers

Après Alan Wake ou encore Donjons & Dragons, il se pourrait que Tomb Raider fasse l'objet d'un crossover avec le populaire jeu multijoueur asymétrique Dead by Daylight. C'est en tout cas ce qu'avance Grumpy887, un leaker qui avait justement déjà prédit les collaborations susmentionnées. Cette prédiction a pris la forme d'une conversation sur Reddit, désormais supprimée, pouvant potentiellement y ajouter quelque crédit. Un utilisateur indiquait ainsi : « J'espère que le chapitre de juillet de Dead by Daylight s'intéressera à The Walking Dead ou Tomb Raider ». Ce à quoi le leaker a répondu : « Je parierais également sur Miss Lara Croft ».

Pour rappel, Behaviour Interactive, le studio derrière Dead by Daylight, avait teasé qu'un nouveau survivant arriverait en juillet, avec l'indice suivant : « un personnage qui incarne pleinement le sens du mot Survivant ». Depuis le reboot de Tomb Raider par Crystal Dynamics en 2013, l'iconique Lara Croft répond plutôt bien à cette description. Il faudra toutefois attendre une annonce officielle des développeurs du jeu pour en avoir la confirmation. Même constat pour la prochaine aventure officielle de la riche aventurière britannique, édité par Amazon.

Dans un autre registre, le studio derrière Dead by Daylight travaille en collaboration avec les développeurs d'Until Dawn pour The Casting of Frank Stone, un jeu narratif centré sur l'un des tueurs iconiques du titre multijoueur populaire. Celui-ci est attendu courant 2024 et a eu droit à une nouvelle présentation aussi intrigante qu'horrifique lors du Summer Game Fest 2024... où Tomb Raider a malheureusement brillé par son absence.