Après avoir annoncé une énorme nouvelle sur The Witcher, le créateur fait une grosse et insolite révélation sur la naissance de cette licence devenue culte.

Alors que les abonnés Netflix pleurent encore le départ d'Henry Cavill dans son rôle de Geralt de Riv, le papa de The Witcher, Andrzej Sapkowski, continue de se confier sur son oeuvre. Au cours d'une émission YouTube avec cinq écrivains ukrainiens, l'auteur est revenu sur la genèse des romans avec un secret de fabrication.

Une confession sur la naissance de The Witcher

The Witcher ou Le Sorceleur est né en 1986 avec une première nouvelle. Ce n'est qu'après plusieurs années d'histoires courtes que l'auteur polonais Andrzej Sapkowski a écrit et a publié différents romans, qui serviront plus tard de point de départ pour le développement des jeux vidéo et de la série The Witcher Netflix. Lors d'une interview avec Fantastic talk(s), Sapkowski a expliqué l'origine du nom de la franchise. Et il ne l'a pas trouvé après une longue séance de brainstorming, bien au contraire.

L'écrivain a ainsi dit qu'il n'y avait pas d'équivalent masculin au mot féminin « Wiedźma » ou Sorcière en polonais. Ce qui était forcément embêtant puisque le héros, Geralt de Riv, est un homme. Il a alors décidé d'inventer la déclinaison « Wiedźmin », le « pendant masculin de sorcière » (via Witcher587). Il a également clarifié le fait que l'univers de The Witcher soit inspiré par la mythologie slave. « C'est un truc de journaliste » d'après Sapkowski qui a également réfuté l'inspiration de l'Empire romain pour la conception de l'Empire de Nilfgaard. Durant cet échange, on apprend aussi que l'auteur n'avait pas pour projet de créer une carte du Continent. C'est en vérité un traducteur tchèque qui a donné vie à cette idée.

Récemment, Andrzej Sapkowski a fait une énorme annonce : un nouveau livre The Witcher arrive en 2024. Et promis, ça ne sera normalement pas retardé ad vitam comme les bouquins Game of Thrones. « Oui, je travaille assidûment sur un nouveau livre. Cela peut prendre un an, mais pas plus ».

Andrzej Sapkowski (crédits : Steam Rehberi).

La série Netflix continue, de nouveaux jeux sont aussi attendus

Hormis un livre inédit de Sapkowski, CD Projekt Red a dévoilé de nouveaux jeux The Witcher. Le Project Sirius de The Molasses Flood, le Project Canis Majoris qui est un remake du premier volet et enfin un quatrième épisode. Pour l'instant, tous ces projets n'avancent pas à la même vitesse, mais le studio s'est voulu rassurant sur l'état du développement de The Witcher 4.

Le Sorceleur sera également de retour avec la saison 4 du show TV Netflix. Mais à la place d'Henry Cavill, c'est Liam Hemsworth qui se glissera dans les vêtements de Geralt de Riv. Un changement qui a mis en colère les fans, qui sont unanimes sur le fait que c'était le gros point fort de l'adaptation, et qui risque donc de diviser. Mais peu importe vos critiques, la production est totalement à l'aise avec ses choix.

Si la série The Witcher est aussi déroutante et simplifiée, c'est à cause des américains ainsi que de la génération Tik Tok selon le producteur Tomek Baginski. « Beaucoup de fans sont américains, donc ces simplifications ne sont pas seulement logiques, elles sont nécessaires. Chers enfants, ce que vous vous infligez vous rend moins résistants aux contenus plus longs, aux longues chaînes de causes et de conséquences » a t-il lâché. Une explication qui n'a pas vraiment été au goût de tous et toutes.