Et si The Witcher s'associait avec une immense marque après sa venue dans Fortnite ? Il y a sûrement un public pour cela et ces images devraient inciter la curiosité des joueurs.

Les polonais de CD Projekt sont en ce moment sur plusieurs jeux The Witcher. Entre un remake, une expérience multijoueur et un nouvel épisode, la franchise culte est bien partie pour squatter le paysage vidéoludique pendant quelques années encore. Mais il y a un projet auquel les développeurs n'ont pas encore pensé.

Ce jeu The Witcher pourrait être fou

À deux reprises, l'univers vidéoludique de The Witcher s'est ouvert à des collaborations. Il y a d'abord eu un DLC Lost Ark et le héros légendaire de la saga, Geralt de Riv, a même été faire coucou à Fortnite en compagnie du Slayer (DOOM Eternal). Un autre artiste, BrickPanda, a cette fois user de ses talents pour créer un tout nouveau jeu LEGO Le Sorceleur non officiel. Eh oui, il fallait y penser ! Sa création est même parvenue jusqu'à CD Projekt Red qui a tweeté quelques images de ce crossover. Et le moins que l'on puisse, c'est que les petites briques danoises et le monde de The Witcher se marient à merveille.

En attendant que ce rêve d'artiste se réalise peut-être, les fans sont totalement pour un jeu LEGO The Witcher avec Geralt, Ciri, Yennefer et toute la clique . « J'aimerais que ce soit réel... un jour peut-être » (TwinkyMuffins). « Prenez, mon, argent, TOUT DE SUITE » (fm72kdwd). « LEGO, faites que ça arrive » (Tommm_Currie). « Je ne pensais pas que c'était quelque chose que j'aurais voulu, mais c'est le cas ahah. » (R123424710166). Il y a des dizaines et des dizaines de commentaires semblables sous la publication du studio polonais, mais maintenant, il faut voir ce que LEGO en pense.

Comme d'autres marques, le géant danois est très protecteur de ses briques, mais n'a jamais hésite à dire oui à des franchises emblématiques comme Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter, les productions Marvel & DC, Pirates des Caraïbes etc. Et vu l'étendue de l'oeuvre originale et des jeux existants, il y aurait parfaitement la place pour un titre LEGO The Witcher.

Les autres projets totalement officiels

Comme dit plus haut, la saga The Witcher devrait étouffer la soif des fans durant de longues et belles années. Dans le jeu vidéo avec le quatrième volet, le remake du premier épisode ainsi qu'un soft multijoueur et sur le petit écran avec la saison 4 de la série Netflix. Des nouveaux épisodes qui seront encore passés au peigne fin par les accrocs à la franchise, mais également par les adorateurs d'Henry Cavill. Monsieur Superman a quitté le show télévisé et ne reviendra plus dans la peau de Geralt de Riv. Son successeur, Liam Hemsworth, a donc une énorme pression sur ses épaules pour faire ne serait-ce qu'aussi bien.

Dans le domaine de la littérature, il y aura aussi du neuf dès l'année prochaine. Andrzej Sapkowski, l'auteur des romans Le Sorceleur, a en effet promis la sortie d'un nouveau livre pour 2024. « Oui, je travaille assidûment sur un nouveau livre The Witcher. Cela peut prendre un an, mais pas plus ». Une excellente nouvelle pour tous les lecteurs assidus qui sont tombés amoureux des ouvrages.