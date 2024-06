Après huit ans de règne, le DLC Blood and Wine de The Witcher 3 n'est plus l'extension la mieux notée de l'histoire, détrôné par celle éclatante d'Elden Ring.

Au lieu de prendre ombrage du fait que Blood and Wine ne soit plus le DLC le mieux noté de l'histoire, The Witcher 3 et CD Projekt RED rendent un bel hommage au DLC d'Elden Ring, enfin disponible depuis aujourd'hui et qui a visiblement mis tout le monde d'accord.

The Witcher 3 Blood and Wine s'incline face au DLC d'Elden Ring

Sorti en 2016, Blood and Wine avait magistralement marqué les joueurs et la critique. CD Projekt RED était alors au sommet de son art, après le véritable chef d'œuvre qu'a été The Witcher 3, sorti seulement un an plus tôt. Plus qu'une extension, il s'agissait presque d'un tout nouveau jeu, avec une durée de vie colossale, une histoire passionnante et une région de Toussaint proprement enchanteresse.

Huit ans durant, aucun autre DLC n'est visiblement parvenu à lui arriver à la cheville. Mais cela a changé lorsque les notes de L'Ombre de l'Arbre-Monde, l'extension d'Elden Ring, sont tombées le 18 juin. Avec une moyenne de 95 sur Metacritic, contre 92 pour Blood and Wine, c'est désormais lui qui occupe le trône de l'extension la mieux notée de l'histoire. Énormes fans du chef d'œuvre de FromSoftware, le GOTY 2022, les développeurs de The Witcher 3, GOTY 2015, ont souhaité lui rendre un bel hommage via le compte X.com officiel du jeu. On y voit une superbe illustration de Geralt de Riv après avoir battu Mohg, le Seigneur du Sang, devant le portal menant au Royaume des Ténèbres, la nouvelle zone du DLC d'Elden Ring.

Avec un tel succès critique pour L'Ombre de l'Arbre-Monde, il apparaît difficile qu'un autre DLC usurpe son trône fraîchement conquis de sitôt. Rendez-vous dans huit ans avec une extension de The Witcher 4 ?