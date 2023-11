The Thaumaturge, qui présente des points communs avec The Witcher, a malheureusement une triste nouvelle à nous annoncer. C'est un jour sombre pour ceux qui l'attendaient avec impatience.

L'année 2023 ne va pas tarder à se conclure, et bon sang, quelle année. En termes de sortie, nous avons eu droit à Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, le remake de Resident Evil 4 et bien d'autres encore. Maintenant, on reprend un rythme un peu plus calme, ce qui va faire du bien au portefeuille. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien en décembre. D'ailleurs, The Thaumaturge devait sortir durant cette période. Néanmoins, il y a eu un changement de plan qui va faire mal à certains joueurs.

The Thaumaturge essuie un report

Avant toute chose, The Thaumaturge, c'est quoi ? Nous avons affaire à un RPG narratif qui nous vient des fours de Fool’s Theory. Il a été comparé à de multiples reprises à la franchise The Witcher, notamment à cause de son postulat de départ. On incarne Wiktor (Victor) Szulski, un thaumaturge (un "magicien" faiseur de miracles dans la réalité et le folkore) se trouvant dans le Varsovie du début des années 1900. Il va aider la population à lutter contre ses démons intérieurs, les terribles Salutors. Ça peut faire plus ou moins penser au rôle d'un sorceleur, d'où la comparaison.

En outre, il est intéressant de relever que le studio derrière le jeu a été formé par des anciens de chez CD Projekt. Comme nous l'avons noté dans notre preview, ça explique les nombreuses similitudes avec le RPG de la firme polonaise. Et justement, Fool's Theory se charge aussi du remake de The Witcher 1 sous Unreal Engine 5. Bref, en parallèle, ils planchent sur The Thaumaturge, qui devait normalement arriver le 5 décembre 2023. Il a toutefois subi un petit report.

Il est maintenant attendu pour le 20 février 2024. Cette décision peut faire mal, car il se retrouve propulsé sur le créneau de titans comme FF7 Rebirth, qui lui est prévu pour le 29. Néanmoins, les développeurs n'ont visiblement pas eu le choix. La sortie sur PC doit être retardée pour « peaufiner le jeu et améliorer la qualité ». Des versions PS5 et Xbox Series X|S sont également prévus à une date ultérieure. Ce sont des raisons louables, et bien évidemment, le communiqué fut accueilli à bras ouverts par la communauté qui ne s'inquiète pas de l'état de The Thaumaturge. En même temps, c'est un titre fort prometteur.

Un RPG très attendu

L'un des premiers aspects de The Thaumaturge qui est frappant, c'est sa beauté. Lorsque nous avons pu mettre les mains dessus en avril dernier, sa direction artistique nous a immédiatement tapés dans l'œil. C'est donc une réussite sur le plan artistique, mais qu'en est-il du gameplay ? A première vue, il s'annonce très plaisant. Le mélange enquêtes et combats est des plus agréables, et la ville de Varsovie appelle à l'exploration. L'univers slave semble riche, dense, et on a vraiment envie de se plonger dedans. Cependant, il va falloir attendre encore un peu. Rendez-vous en 2024.