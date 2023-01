En plus des chantiers Silent Hill 2 Remake et Layers of Fears, est-ce que Bloober Team pourrait développer The Medium 2 et/ou Observer 2 dans les années à venir ?

Le studio Bloober Team est au four et au moulin. Au sein du studio polonais, les équipes travaillent sur le remake de Silent Hill 2 qui comportera de gros changements, un concept inédit avec Layers of Fears et même une nouvelle franchise. Et ensuite ? The Medium 2 ou Observer 2 ?

The Medium 2 et/ou Observer 2 sont-ils prévus ?

Dans une interview pour Gaming Bolt, Bloober Team s'est vu interroger sur une une possible mise en chantier de The Medium 2 ou Observer 2 à l'avenir. Qu'en est-il ? Tout est possible selon Kacper Michalski, patron de la production chez Bloober Team.

Qui sait. Si nous trouvons une bonne idée pour revenir dans l'univers d'Observer ou de The Medium, alors pourquoi pas ? Tout est possible. Via Gaming Bolt.

Si Kacper Michalski ne fait pas de cachotteries, ces suites ne sont pas encore en cours de développement, mais la porte n'est pas fermée. Observer est l'un des jeux, si ce n'est LE jeu Bloober Team, qui a fait le plus l'unanimité auprès des joueurs. Un titre qui nous plongeait dans un univers cyberpunk en 2084 où l'on entrait dans les esprits de suspects pour y piocher des indices faisant avancer notre enquête.

Quant à The Medium, l'histoire racontait le destin d'une médium, Marianne, qui se rend dans un hôtel délabré après avoir reçu un mystérieux appel. Le soft s'est démarqué pour sa double réalité où des actions dans le monde surnaturel pouvaient affecter le réel. Avant une potentielle suite, The Medium aura une série télévisée sous contrôle du producteur de The Witcher Netflix.