Le tournage de la saison 2 de la série The Last of Us s'est achevé la semaine dernière ! Et ça ne peut qu'être une excellente nouvelle pour le lancement des prochains épisodes.

Si l'on en croit une offre d'emploi, les choses sérieuses auraient commencé pour The Last of Us 3. En effet, Naughty Dog a des postes vacants à pourvoir dont celui d'animateur gameplay senior. Celle ou celui qui sera choisi(e) à la fin devra « concevoir des animations pour une grande variété de créatures ». Mais le profil doit aussi avoir une « forte compréhension de l'animation de créatures ainsi que des mécaniques ». À moins que la nouvelle licence des Dogs en rumeur aient des créatures également, ça ressemble pas mal à TLOU. Au niveau de la série Max, tout s'est accéléré la semaine passée.

La saison 2 de The Last of Us HBO plus proche que jamais ?

The Last of Us saison 2 est attendu au tournant après une première saison qui a rencontré beaucoup de succès. Un carton qui a d'ailleurs dépassé le cercle fermé des fans de la licence vidéoludique, et qui a été cherché un public étranger aux jeux de Naughty Dog. Et la suite risque de faire débat lorsque l'on sait à quel point TLOU2 a reçu de vives critiques, dont certaines totalement ridicules. Quelques personnes en sont même venues à haïr le personnage d'Abby et à harceler les équipes, y compris Laura Bailey qui la double en VO.

Une haine qui a eu des conséquences puisque Kaitlyin Dever, qui joue Abby dans la série The Last of Us, a dû être mise sous haute surveillance pour éviter tout problème. « Il y a des gens qui détestent vraiment Abby, qui n'existe pas. Ce n'est pas une vraie personne pour rappel. C'est pour cette raison que Kaitlyn a dû être particulièrement protégée par la sécurité lors du tournage » a révélé Isabela Merced (Kay dans Alien Romulus).

Finalement, le tournage de la saison 2 de la série The Last of Us a été bouclé il y a quelques jours, et les équipes ont pu relâcher la pression. Catherine Goldschmidt, la directrice de la photographie, a publié une photo sur Instagram en prenant le temps de remercier l'équipe. À quand une date de sortie ? Une grosse annonce pourrait arriver bientôt. Avec cette fin de tournage, la série pourrait revenir début 2025, en avril au maximum. Mais on n'est pas à l'abri que ce soit avant. Dans quelques semaines, le 26 septembre 2024, ce sera aussi le The Last of Us Day. Un événement idéal pour reparler du show HBO et pourquoi pas diffuser une bande annonce avec une date.

Source : Catherine Goldschmidt.