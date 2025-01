La saison 2 de la série The Last of Us se dévoile encore à travers un court trailer déchainé, et partage une excellente nouvelle au sujet de sa diffusion. La suite arrive très prochainement.

La première saison de la série The Last of Us a conquis les téléspectateurs. Mais aussi auprès des professionnels puisque l'adaptation a remporté 3 Golden Globes et 6 Emmy Awards. Du côté des audiences, l'énorme carton a été confirmé puisque c'est le plus gros succès d'HBO derrière le spin-off de Game of Thrones, House the Dragon, depuis le pilote de Boardwalk Empire en 2010. L'attente autour de la saison 2 est très forte et une excellente nouvelle vient d'être annoncée par la plateforme de streaming vidéo Max.

La saison 2 de The Last of Us précise sa sortie

La pression monte pour Craig Mazin, Neil Druckmann et toute l'équipe de la série The Last of Us. Si les nouveaux venus dans cet univers ne savent pas à quoi s'attendre, c'est tout l'inverse des fans. En effet, si l'adaptation devrait réserver des moments inédits, ces nouveaux épisodes se basent pour rappel sur les événements et personnages de The Last of Us 2. Outre le retour d'Ellie (Bella Ramsey) et Joel (Pedro Pascal), les téléspectatrices et téléspectateurs non initiés à la licence de Naughty Dog vont faire la connaissance d'Abby incarnée par Kaitlyn Dever (Booksmart, Traquée)... qui avait auditionné pour le rôle d'Ellie.

Après plusieurs mois d'attente, la production précise la sortie de la saison 2 de The Last of Us. La promesse d'une diffusion au printemps 2025 est-elle tenue ? Oui. Comme indiqué dans le nouveau trailer explosif, le retour est prévu en avril 2025 en exclusivité sur Max. La plateforme maintient le mystère autour de la date définitive, mais ça avance.

« Cinq ans après les événements de la première saison, Joel et Ellie se retrouvent en conflit l'un avec l'autre et dans un monde encore plus dangereux et imprévisible que celui qu'ils ont laissé derrière eux » détaille le synopsis officiel de The Last of Us Saison 2. D'après des informations du site Production Bulletin, la pré-production de la saison 3 aurait déjà commencé. On n'a pas de détail sur la sortie, mais le tournage pourrait débuter à l'été 2025.

Source : Max France.