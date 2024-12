The Last of Us donne enfin des nouvelles de sa saison 2. De quoi réjouir de nombreux fans qui restaient dans l’attente depuis des mois, sans aucune information.

Après l’énorme succès de la saison 1 de The Last of Us, tout le monde attend avec impatience de découvrir la saison 2. Justement, une excellente nouvelle vient de tomber, de quoi apporter un peu de baume au cœur. Parfait pour les plus impatients d’entre vous ! Que sait t-o exactement sur le sujet ?

The Last of Us saison 2 donne des nouvelles

Bonne nouvelle pour les fans de The Last of Us : la saison 2 arrive bientôt. HBO a confirmé que cette nouvelle saison, très attendue, est prévue pour le deuxième trimestre 2025. Une annonce qui rassure après plusieurs mois de silence autour du projet.

Après l’immense succès de la première saison, diffusée début 2023, les attentes sont immenses. Adaptée du jeu culte de Naughty Dog, la série a séduit par son respect de l’œuvre originale et ses performances remarquables, notamment celles de Pedro Pascal (Joel) et Bella Ramsey (Ellie). La saison 2 s’annonce tout aussi marquante. Elle devrait couvrir les événements du second jeu, The Last of Us Part II, connu pour ses thématiques fortes et ses dilemmes moraux intenses.

© Naughty Dog / HBO

Un tournage imminent

Le tournage de cette deuxième saison débutera au début de l’année 2025. Cette période de préparation permettra de peaufiner les scripts et les détails de production. Casey Bloys, PDG de HBO, a confirmé que la série fait partie des "grandes franchises" prioritaires du réseau. Cela assure aux fans une qualité de production toujours aussi élevée.

La saison 2 promet d’introduire de nouveaux personnages clés. Bien que HBO n’ait pas encore dévoilé le casting, les fans espèrent voir Abby, l’un des personnages centraux de TLOU Part II. Ce rôle pourrait apporter une nouvelle dynamique à l’histoire et enrichir les arcs narratifs déjà en place.

D’autres surprises pourraient également être au programme, avec une exploration plus approfondie des relations entre les personnages et un développement encore plus intense des thèmes du jeu, comme la vengeance et le pardon.

Source : Deadline