The Last of Us 2, la licence Uncharted, il n'y a pas que des millions de joueurs qui sont sous le charme des jeux Naughty Dog. Deux compères du MCU ont partagé leur amour de ces titres.

Anthony et Joe Russo (Avengers : Infinity War, Avengers : Endgame) sont actuellement en promotion pour le film Netflix The Gray Man avec Ryan Gosling et Chris Evans (Captain America). Loin d'être « uniquement » des réalisateurs, les deux frères ont pu discuter jeux vidéo avec IGN et plus particulièrement de The Last of Us 2. Une solide référence pour eux.

Les papas d'Avengers fondent pour The Last of Us 2 et Uncharted

Nos confrères leur ont demandé d'établir le classement des meilleures scènes de course-poursuite dans le jeu vidéo. Et instinctivement, le duo a cité deux productions Naughty Dog. « Je dirai qu'Uncharted est l'un des meilleurs jeux d'action de tous les temps » - Joe Russo via Gamesradar.

Il dresse également ce constat pour les aventures d'Ellie et Joel : « The Last of Us 2 est l'un des plus grands jeux jamais réalisé ». Il compare même la scène de fuite d'Abby au cinéaste Steven Spielberg (E.T, Jurassic Park, Les Dents de la Mer...). Est-ce un appel du pied aux Dogs pour diriger Uncharted 2 : Le film ou des futurs épisodes de la série The Last of Us ? Probablement pas, mais avec de telles déclarations, le studio phare de PlayStation pourrait peut-être être intéressé à l'avenir...

En attendant, Anthony et Joe Russo pourront assouvir leur soif de jeux Naughty Dog avec Uncharted 5 et le remake PS5 The Last of Us Part 1.