Dans une interview où elle s'exprime sur sa carrière débutante, à commencer par l'expérience Game of Thrones, l'actrice d'Ellie a parlé de la série de The Last of Us. Voici son avis sur l'adaptation.

Bella Ramsey a été interrogée sur son ressenti vis-à-vis de sa participation à la série The Last of Us. Celle qui s'est faite connaître pour son rôle de Lyanna Mormont dans Game of Thrones y incarnera Ellie.

Promis, vous allez adorer la série The Last of Us

Au détour d'une discussion pour sheknows, Bella Ramsey est revenue sur son prochain show TV Becoming Elizabeth, et plus intéressant pour nous, sur la série The Last of Us. D'après elle, les gens ne devraient pas être déçus et les fans devraient y trouver leur compte. Elle mise même sur le fait qu'ils « vont adorer ».

Je pense que les gens vont adorer l'adaptation. Bien sûr, je savais qu'il y avait des personnes inquiètes. Quand quelque chose est si précieux pour vous en tant que spectateur, en tant que joueur, c'est évident que vous allez avoir peur de l'adaptation. Mais honnêtement, je pense que les gens vont l'adorer. Elle est relativement fidèle sur le plan émotionnelle, elle est respectueuse du jeu et lui rend hommage. Mais l'adaptation en live-action lui apporte un nouveau souffle. La série explore des choses qui n'ont pas été explorées dans le jeu. Je pense vraiment que les gens vont l'adorer. Je l'espère. C'était tellement amusant à tourner, une vraie expérience. J'espère que le public ressentira la même chose lorsqu'il embarquera dans cette aventure avec nous.

En un mot comme en cent, elle pense que les gens « vont adorer » la série The Last of Us. Et on l'espère également car le pari est extrêmement risqué compte tenu de la puissance et de la qualité du matériel d'origine, mais aussi des très nombreux ratages jusqu'aujourd'hui. Il faudra impérativement que l'alchimie opère entre Bella Ramsey et son collègue de jeu Pedro Pascal pour qui elle a témoigné beaucoup d'affection. « Travailler avec Pedro était tellement amusant. Il est hilarant. C'est probablement l'une des personnes les plus marrantes que j'ai jamais rencontrées. Il est aussi incroyablement généreux » (via Screenrant).

Et Pedro Pascal ?

Drôle, qui donne de sa personne, mais qui n'a pas terminé le jeu. D'abord, il n'a de sa bouche « aucune compétence » dans les jeux vidéo, et il voulait aussi s'écarter de la production de Naughty Dog par peur d'imiter. Précédemment, il avait également évoqué la manière dont cette adaptation a été abordée.

Il existe une façon très très créative d'honorer ce qui est important et aussi préserver ce qui est iconique dans l'expérience jeu vidéo, et d'inclure également des choses auxquelles vous ne vous attendriez pas nécessairement. Ils font des choses très intelligentes, c'est tout ce que je peux dire. C'est semblable à la manière dont Jon Favreau et Dave Filoni traitent The Mandalorian. Elle entre de bonnes mains car Craig Mazin et Neil Druckmann aiment tellement The Last of Us. C'est vraiment fait pour les gens qui adorent le jeu. Et pour les personnes qui ne sont pas familières avec, il y a une narration très intense

La série The Last of Us sera diffusée début 2023 sur HBO Max.