Après la mauvaise nouvelle du report du prochain DLC de Tom Clancy's The Division 2, Ubisoft fait une annonce qui va plaire à toutes celles et ceux qui suivent la licence depuis ses débuts.

Vous n'êtes pas prêts de voir sortir The Division 3 sur consoles et PC. Selon les informations rassemblées par l'insider Tom Henderson, le lancement ne serait pas prévu avant début 2027, et il est même possible que le lancement glisse en 2028. Des problèmes à signaler ? Pas que l'on sache mais Massive Entertainment a été fort occupé ces dernières années avec Avatar Frontiers of Pandora et Star Wars Outlaws, ce qui a décalé la reprise en mains de la franchise par Julian Gerighty. L'ancien directeur créatif associé du premier, et directeur créatif de The Division 2, qui est maintenant producteur exécutif de la série.

Le prochain DLC de The Division 2 veut plaire aux fans

Cette semaine, l'équipe de Massive Entertainment a annoncé le report du prochain DLC de The Division 2. « Nous avons conscience que vous avez hâte de voir arriver le prochain DLC. Pour nous assurer de vous fournir la meilleure expérience possible, nous avons décidé de prendre le temps nécessaire pour le peaufiner. Ainsi, il ne sortira pas durant cette sixième année » a déclaré le studio dans un communiqué publié sur X. La saison 6, qui sera disponible le 25 février 2025, n'accusera d'aucun retard, mais il n'y aura pas le contenu additionnel promis à la base.

En revanche, il y a une bonne nouvelle, surtout pour les fans de la première heure. Dans un nouveau message, les développeurs ont annoncé une sortie en 2025 pour le prochain DLC Battle for Brooklyn de Tom Clancy's The Division 2. « Agents ! Nous retournons à New York. Le DLC Bataille pour Brooklyn sortira cette année. Voici un aperçu rien que pour vous yeux ! ». Cette première image, ainsi que le nom du DLC risque de faire remonter des souvenirs, puisque c'est l'arrondissement de New-York qui avait été choisi par Massive pour la démo E3 2013 de The Division. Et c'était évidemment l'un des environnements dans la version finale. C'est donc un retour à la maison qui s'annonce pour les fans de la licence Ubisoft.

