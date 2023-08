The Crew Motorfest, le prochain jeu de course d'Ubisoft qui tente de rivaliser avec Forza Horizon, vient de se dévoiler dans un nouveau trailer et d'annoncer une période d'essai gratuite.

Microsoft s'est fait une belle place au soleil sur le marché des jeux de course avec Forza. De son côté, Sony ne se laisse pas faire avec Gran Turismo, sa licence phare depuis l'ère PS1. Alors que GT7 est sorti en mars 2022, une adaptation au cinéma de la franchise vient juste d'arriver en salle. Mais derrière ces mastodontes, d'autres sagas essaient de faire leur trou. Dans quelques semaines, The Crew Motorfest va tenter de faire de l'ombre à ses illustres concurrents et pour séduire les joueurs, Ubisoft propose d'y jouer gratuitement en marge de la sortie.

The Crew Motorfest jouable gratuitement pendant plusieurs heures

Lors de l'Opening Night Live, la soirée de lancement de la Gamescom 2023, The Crew Motorfest a roulé des mécaniques avec un nouveau trailer mettant en valeur la direction artistique et les véhicules du jeu d'Ivory Tower. Le titre débarque le 14 septembre prochain sur PC, PlayStation et Xbox et à cette occasion, Ubisoft veut régaler les joueurs et proposera un essai gratuit de cinq heures accessible le jour même et jusqu'au 17 septembre. Pendant ce laps de temps, vous pourrez explorer l'île d'O'ahu, à Hawaï, une immense zone ouverte qui offrira de nombreuses épreuves à compléter et des « campagnes thématiques qui vous plongeront dans les univers les plus passionnants de la culture automobile », explique l'entreprise française.

Cet essai gratuit donne aussi accès au contenu de la Saison 1 du jeu de course, dont les activités du mois de l'Amérique, qui vous permettront de conduire des véhicules américains mythiques. Ubisoft ajoute que le contenu débloqué lors de la démo sera disponible dans la version complète si vous craquez pour elle par la suite. Précisons qu'il faut absolument avoir une connexion Internet pour tester le titre, le multi étant accessible pendant l'essai gratuit afin que le public découvre vraiment The Crew Motorfest dans les meilleures conditions.

LE vrai concurrent de Fora Horizon 5 ?

Si The Crew Motorfest vous tape rapidement dans l'œil après ces quelques heures en sa compagnie, vous pourrez commander le jeu complet avant le 18 septembre pour débloquer la puissante Toyota GR Supra 2021 LBWK Edition. Ubisoft rappelle aussi que les éditions Gold et Ultimate, en plus d'offrir trois jours d'accès anticipé, permettent d'obtenir le Pass année 1 et 25 véhicules supplémentaires. Cette virée aux États-Unis proposée par Ivory Tower promet beaucoup comme nous le disions dans notre preview, et on pourra découvrir très bientôt si The Crew Motorfest a véritablement le potentiel pour rivaliser avec Forza Horizon 5.