Le très attendu The Crew Motorfest sort du banc d'essai et s'apprête officiellement à effectuer ses premiers tours de roue en cette rentrée de folie

Après une phase de bêta qui aura su très clairement attiser la curiosité de bon nombre de joueurs amateurs de jeux de course décomplexée, The Crew Motorfest franchit officiellement une étape symbolique de son développement. Le concurrent de Forza Horizon 5 est enfin prêt et il compte bien tout donner pour séduire les pilotes en herbe, mais ausis les plus chevronner. Un nouveau départ pour la licence.

La fin d'une étape, le commencement d'une nouvelle course

La nouvelle nous provient directement d'un tweet déposé par le compte officiel du jeu, les équipes d'Ivory Tower et Ubisoft ont désormais clôturé le développement de The Crew Motorfest. Oui, le jeu est passé gold.

La nouvelle n'est pas si anodine que cela puisque qu'elle vient, en plus du bon déroulé des opérations, nous confirmer que le jeu sera bel et bien disponible dans les temps pour sa sortie définitive fixée au 14 septembre prochain sur l'ensemble de ses supports (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC). Bien évidemment cela ne signifie pas période de farniente pour les développeurs derrière le projet, loin de là. Ces derniers travaillent désormais d'arrache pied pour traquer les derniers bugs, apporter les dernières optimisations voire modifications qui seront apportées au titre pour son lancement. Et sur un jeu de cette ampleur en monde ouvert, d'autant plus voué à vivre pendant plusieurs années, il y a toujours du travail croyez-nous.

Cette méthode de procédé est désormais monnaie courante dans le milieu avec le fameux patch day one que l'on connais tous. Elle permet non seulement aux développeurs de s'atteler à la préparation du lancement dans les meilleures conditions, mais aussi à l'éditeur d'envoyer son jeu en presse pour la production des copies physiques.

Vers le renouveau de la série avec The Crew Motorfest ?

Depuis son premier épisode sorti en 2014, la licence de jeux de course en monde ouvert made in Ubisoft a su trouver son public tout en se démarquant de la concurrence (Forza Horizon en tête de liste bien évidemment) en y ajoutant des éléments distinctifs tels que des maps tout simplement titanesques et une dimension MMORPG à base de loot et de farm. Une recette totalement unique et originale, qui encore aujourd'hui ne possède pas de réel équivalent.

Une série ambitieuse, et peut-être même trop pour son époque. Si l'on reviens sur le cas The Crew 2, pourtant sorti en 2018, on peut facilement retenir parmi ses points négatifs ou en tout cas souvent pointés du doigt des graphismes en deçà des attentes, une physique et des sensations manquants de saveur... mais si tout comme nous vous avez eu l'opportunité de tâter la Bêta de The Crew Motorfest, alors vous savez que tout ça, c'était avant.

Comme a pu le détailler KiKiToes dans sa preview, Ubisoft semble avoir écouté les joueurs avec ce nouvel opus en proposant une map moins imposante mais à la technique quasi irréprochable. L'île paradisiaque d'Hawaï nous aura en quelques heures envoyé de magnifiques panoramas en pleine face, avec ses environnements variés, colorés, et sa réalisation de haute volée. Si l'on ajoute à cela une physique entièrement retravaillée, offrant de véritables sensations aussi bien à la manette qu'au volant, une bande sonore de folie et un système de progression reposant sur des playlists originales, ce The Crew 3 possède toutes les cartes en mains pour devenir un incontournable de cette rentrée hyper chargée... notre verdict final dans quelques petites semaines !