La prochaine série The Boys s'annonce déjà incroyable si l'on en croit cette nouvelle déclaration d'une des principales intéressées. Ça sent la nouvelle tuerie !

The Boys est l’une des séries les plus populaires sur Prime Video. Elle a même donné naissance à un spin-off, Gen V, qui a également cartonné. Si la série est loin de tenir tête à Fallout, qui vient tout juste de décrocher un record historique, ou encore aux Anneaux de Pouvoir, elle reste un programme immanquable sur la plateforme. D’ailleurs, de très nombreux autres projets sont en bonne voie pour étendre l’univers.

On sait notamment qu’une série The Boys Mexico est actuellement en préparation, mais c’est surtout le préquel à la série d’origine qui nous intéresse ici : Vought Rising.

La prochaine série The Boys va tout nous dévoiler

Dans cette nouvelle série directement tirée de l’univers de The Boys que l’on connaît, on remontera le temps dans les années 50, aux origines de la célèbre entreprise. On y découvrira notamment l’histoire de Stormfront et du Petit Soldat, deux personnages déjà croisés dans la série qui ont une importance capitale dans l’histoire des super-héros.

Pour l’heure, on ne sait pas grand-chose de cette nouvelle série, si ce n’est qu’elle sera elle aussi jusqu’au-boutiste et devrait nous surprendre. On suivra les premiers exploits du Petit Soldat, toujours incarné par Jensen Ackles (Supernatural), un Captain America ultra-violent, premier super-increvable hissé au rang de héros de la nation. En parallèle, ce sont aussi les débuts de Clara Vought qui seront au centre de l’intrigue. La toute première super à avoir subi tout un tas d’expérimentations avant de devenir Stormfront, la super-héroïne ultra-appréciée par les fans modernes.



Stormfront (Aya Cash) et Petit Soldat (Jensen Ackles)

Les scénarios sont « incroyablement bons », ça promet

Deux "origin stories" donc, qui promettent leur lot de surprises à en croire Aya Cash, interprète de Stormfront. Cette dernière a réagi après avoir lu les scripts de la prochaine série The Boys. D’après elle, Vought Rising sera une tuerie. « J'ai lu deux scénarios et ils sont absolument incroyablement bons. Mais c'est à peu près tout ce que je peux vous dire », déclare l'actrice dans les colonnes de Comicbook.

De belles promesses qui ont de quoi rassurer les fans de la première heure, même si l’on attendra évidemment de voir pour croire.

Pour le moment, Vought Rising n’a pas de date de sortie. La série The Boys enchaînera quant à elle avec sa saison 5, la toute dernière visiblement, d’ici l’année prochaine avec un peu de chance, et Gen V rempilera aussi avec une saison 2 très attendue. Quoi qu’il en soit, on va encore manger du super-héros un moment.

