La saison 4 de The Boys se montre encore le temps d'un petit extrait qui donne tout de suite le ton : ça va se taper dessus et ça risque bien de faire très mal.

La prochaine saison de The Boys arrive à grands pas et Prime Video en profite pour accélérer sa communication. Après une première bande-annonce aussi sanglante que prometteuse, la plateforme SVOD d’Amazon nous partage carrément un extrait. La saison 4 de The Boys risque de frapper fort, en tout cas les personnages vont se bagarrer sévère, ça, c’est sûr.

Un nouvel extrait pour la saison 4 de The Boys

Après une troisième saison particulièrement intense, dans tous les sens du terme, et une saison 1 de Gen V, série spin-off canonique qui a une importance capitale pour la saison 4 de The Boys, la série va avoir fort à faire. Mais ça semble plutôt bien parti de ce que l’on a pu voir jusqu’ici. Le casting est au rendez-vous, de nouvelles têtes vont débarquer et nos deux opposés, Butcher et Homelander, risquent fort de se mettre sur la tronche. C’est d’ailleurs ce que nous promet ce nouvel extrait très tendu de la saison 4. On y voit Butcher croisant son fiston aux mains du Protecteur (Homelander). Ce dernier tente une fois encore de lui faire entendre raison, mais le jeune garçon ne semble pas vraiment réceptif. On peut comprendre qu'il soit un peu (beaucoup) perdu. Le Protecteur s'emmêle et comme à chaque fois qu'il entre dans une scène, la tension est à son comble.

Une fois encore, Butcher va avoir du taf pour se venger et remettre la main sur le fiston de son ex-bien-aimée, le combat contre le Protecteur semble une fois encore inévitable. Réponse le 13 juin prochain avec les premiers épisodes de la saison 4 de The Boys qui devraient assurément faire brûler Prime Video tant cette dernière est fermement attendue. Le rendez-vous est pris en tout cas.