Sorti en 2019, The Boys est clairement l'un des plus gros cartons de Prime Video. Et la série culte semble très loin de vouloir s'arrêter de sitôt, pour le plus grand plaisir des fans.

C'est en tout cas ce qu'a indiqué le showrunner de The Boys, Eric Kripke. En 2020, celui-ci avait prévu une histoire qu'il estimait pouvoir durer cinq saisons. Quatre ans plus tard, ses plans semblent avoir grandement changé, dans le bon sens du terme. Ce qui n'est certainement pas pour déplaire Prime Video et les fans de la série.

The Boys ne va pas raccrocher sa cape ensanglantée de super-héros de sitôt

Prime Video ne manque pas de programmes de qualité (et d'autres beaucoup moins bons non plus...). Mais rares sont ceux qui ont atteint le niveau de popularité de The Boys. L'adaptation des comics de Garth Ennis et Darick Robertson fait le bonheur de la plateforme et des fans depuis maintenant cinq ans, sans aucun signe de fatigue. Sa saison 4 est d'ailleurs attendue avec impatience le 18 juillet prochain, et une saison 5 est déjà dans les cartons.

Pour Eric Kripke en 2020, celle-ci aurait dû être la dernière de The Boys. Il avait alors indiqué la chose suivante : « Pour ma dernière série, Supernatural, j'avais dit que cinq saisons suffiraient à raconter l'histoire que j'avais en tête. Et puis cette saloperie en a duré quinze ! Je vais donc la fermer pour celle-ci. Mais d'un point de vue créatif, je pense que cinq est un bon chiffre ».

Le showrunner du présent en est maintenant certain : cinq saisons ne suffiront pas. « Personne dans toute l'histoire de l'humanité n'avait eu aussi tort que moi en spéculant sur le nombre de saisons nécessaire pour cette série. Je ne vais donc pas refaire la même erreur. S'il existait un Record du Monde du Guinness de la personne la plus bête pour estimer combien de temps leur show durerait, il y aurait une photo de moi ». Eric Kipke ne manque en tout cas clairement pas d'humour, et vient donc rassurer les fans quant à l'avenir de The Boys. Nous aurons ainsi encore bien des occasions de retrouver Butcher, Hughie, la Crème, le Français, Kimiko, Starlight, Homelander et toute une clique de personnages aussi fous qu'attachants, tripes et boyaux compris sur Prime Video.