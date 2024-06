Les adaptations de jeu vidéo commencent enfin à redorer leur blason. Alors qu'elles avaient — le plus souvent à raison — une réputation relativement douteuses, elles sont aujourd'hui très attendues et de plus en plus appréciées. Sur le petit écran, on peut sans conteste dire merci à Arcane (League of Legends) et The Last of Us. Alors que Netflix et HBO se sont emparés de ces deux univers avec un succès certain, Prime Video compte bien rivaliser avec d'autres adaptations. Après la série God of War, une autre projet prometteur s'officialise.

Une licence culte adaptée en série par Prime Video

Elle fêtera ses 20 ans d'existence l'année prochaine. Malgré ses airs loufoques, parfois complètement absurdes, mais assurément pêchus, la licence Yakuza a attiré les producteurs chez Amazon Prime Video. Ainsi, ce J-RPG mêlant humour, crime et suspens aura droit à sa propre série en live-action.

Hier soir, sur les réseaux sociaux, le studio Ryu Ga Gotoku (RGG) partageait la nouvelle avec le tout premier visuel officiel de la série Like a Dragon — Yakuza. On y voit Takeuchi Ryoma, qui incarnera le héros Kiryu Kazuma, reconnaissable à son tatouage iconique. L'acteur japonais est peu connu par chez nous. Pourtant, il a une carrière en pleine expansion au Japon. Il tient notamment le rôle principal dans la série Kamen Rider. Il est également la voix du protagoniste du film Detective Pikachu.

© Prime Video.

Dans la foulée, Variety a donné plus de détails sur cette adaptation surprise. Il s'agira donc d'une série en prise de vue réelle découpée en 6 épisodes. Ceux-ci seront auront droit à une diffusion en deux temps : les trois premiers arriveront sur la plateforme de SVOD le 24 ou 25 octobre 2024 (le visuel et l'article de Variety se contredisent à ce propos, donc cela dépendra possiblement de votre pays résidence), et les trois suivants débarqueront le 1er novembre.

Ce découpage s'explique par deux temporalités : un segment de l'histoire se déroulera en 1995 et l'autre en 2005. L'intrigue suivra la vie d'amis de plusieurs amis d'enfance mêlés, une fois adulte, au monde des Yakuza — la pègre japonaise. Les thèmes de la loyauté, de la justice et du devoir seront prédominants.

Le scénario a été pensé en collaboration entre un binôme nord-américain et un autre japonais. Ainsi, Sean Crouch (The 100), Nakamura Yugo (The Offering), Yoshida Yasuhiro (Toki Toki!) et Yamada Kana (À l'Ouest de Tokyo) ont tous les quatre travaillé dessus. À la réalisation, nous retrouverons Take Masaharu (100 Yen Love) et Takimoto Kengo (Kamen Teacher).