Alors que la rumeur d'un nouveau jeu Batman Arkham refait surface, le réalisateur Matt Reeves planche toujours sur son Bat-Verse. Un univers consacré au Chevalier Noir qui s'est étendu avec la mise en ligne, sur la plateforme de streaming Max, du début de la série The Penguin avec Colin Farrell. Et le show a l'air de marcher sur les traces du dernier long-métrage puisque c'est un énorme succès avec 5,3 millions de téléspectateurs durant le week-end de diffusion.

Des nouvelles de The Batman 2 qui se porte très bien

The Penguin a donc bénéficié d'une très importante affluence qui n'avait pas été vue depuis la saison 1 de la série The Last of Us. Un autre carton récent du service SVOD Max de Warner Bros Discovery. Mais surtout, ce nouveau rendez-vous sur l'un des méchants les plus emblématiques de l'univers Batman a reçu des critiques extrêmement positives. Apparemment, le show épisodique tient ses promesses pour le moment, et Matt Reeves semble avoir réussi son pari une fois de plus. À voir néanmoins si l'effet de découverte se confirme au fil de la saison.

Parallèlement à la sortie du pilote de The Penguin, Matt Reeves a encore donné des nouvelles de The Batman 2. Au micro de Collider, le metteur en scène a confirmé son envie de développer une trilogie avec Batinson. Lors d'un entretien accordé encore plus récemment à Entertainment Weekly, il a aussi fait une annonce très rassurante au sujet du prochain film. L'écriture du scénario avec Mattson Tomlin est terminé ! « Le scénario est terminé, confirme t-il et tout le monde se prépare à entamer la production dès l'année prochaine » fait savoir EW.

Et justement, The Batman Part II parlera de quoi ? On ne sait toujours pas, mais Le Pingouin sera central dans ce nouveau film, au moins au début. « Oz devient l'un des points d'entrée du film » a laissé entendre Matt Reeves qui, dernièrement, s'est refusé à commenter une rumeur sur la présence de la Cour des Hiboux dans The Batman 2. « Nous ne pouvons pas faire de commentaires sur le film, sinon vous sauriez ce que nous sommes en train de faire et nous ne pouvons pas encore le révéler » a dit le cinéaste. Cette suite débarquera en octobre 2026 au cinéma.

Source : Entertainment Weekly, SHOWSHA.