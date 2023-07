En 2019 nous pouvions découvrir un certain Terminator : Resistance, jeu d'action aventure se déroulant dans le fameux univers de science-fiction de James Cameron. À l'époque il était disponible sur PS4, Xbox One et PC avant de voir ensuite le jour sur PS5 et Series en avril 2021. À ce moment là, seule la version PlayStation 5 avait eu le droit à l’édition Enhanced du jeu. Une terrible injustice pour les joueurs Xbox, du moins jusqu'à aujourd'hui.

Terminator : la Complete Edition arrive enfin sur Xbox

Cette nouvelle édition à destination de la console de Microsoft comprend la version Enhanced ainsi que l’extension Annihilation Line. Bonne nouvelle aussi le fameux Mode infiltré qui permettait aux joueurs de prendre le contrôle d’un T-800 est aussi intégrée dans le lot. Il s'agit d'une mission d’environ 45 minutes. Pour mémoire Terminator : Resistance Enhanced fonctionne en résolution 4K à 60 images par seconde, avec des temps de chargement plus rapides et de nouvelles fonctionnalités. Heureusement pas question de payer plus pour ceux qui ont déjà le jeu puisque si vous avez déjà le titre sur Xbox One et Xbox Series, vous accéderez à une mise à niveau gratuite à partir du 27 septembre 2023. Quant à elles, les versions physiques et dématérialisée du jeu dans sa Complete Edition seront disponibles le 27 octobre prochain. Une rentrée pleine de violence, de machines et de muscles noueux en perspective.

Terminator Resistance c'est quoi ?

Terminator : Resistance se déroule bien évidemment dans l'univers de la franchise cinématographique Terminator, créée par James Cameron. Les joueurs incarnent Jacob Rivers, un soldat de la résistance humaine, et doivent survivre en combattant les machines et en essayant de protéger les survivants. L'histoire du jeu se déroule avant les événements du film Terminator 2 : Judgment Day et explore certains éléments du lore de la franchise, notamment les débuts de la résistance humaine et la lutte contre Skynet.