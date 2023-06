Parfois une scène culte tient à peu de choses, preuve en est cette fascinante histoire sur Terminator et son acteur principal Arnold Schwarzenegger. On vous dit tout.

Terminator 1 est devenu un film culte et a lancé une franchise à succès comprenant plusieurs suites et des séries télévisées ainsi que d'autres produits dérivés (pas forcément tous de qualité). Malgré tout il faut bien admettre que le long métrage de science fiction est devenu l'un des plus fiers représentants de son époque : les années 80. Et par la même occasion c'est devenu avec le temps une véritable icone de la pop culture. Notamment grâce à des répliques cultes comme "I'll be back"... Mais justement, cette fameuse réplique aurait pu ne jamais exister...

Terminator : l'histoire d'une légende

Conan le Barbare, Terminator, Predator, etc... Arnold Schwarzenegger est très vite devenu un indispensable et incontournable du film d'action des années 80. Pourtant en 1984 lors du tournage de Terminator avec à la tête du projet James Cameron, l'ancien Bodybuilder a du se résoudre à obéir pleinement au réalisateur. Sa réputation et son physique imposant ne fonctionnant finalement... que dans les films !

En effet le très récent reportage Netflix baptisé Arnold qui fait une rétrospective de sa carrière est revenu sur sa prestation dans le film de 1984. En son sein, on peut apprendre que Schwarzenegger trouvait la réplique "I'll be back" ridicule et refusait même de la prononcer au départ. C'est Cameron qui a dû insister pour que les mots sortent de la bouche de l'acteur. Notamment le comédien n'était pas très à l'aise à l'idée de la contraction i'll, trouvant le "i will" plus fort et surtout plus exact avec ce que pourrait dire une machine. Et c'est sans compter aussi le fait que l'acteur avait vraisemblablement assez de mal avec son accent pour prononcer la phrase. Dans le média TheHollywoodReporter le mois dernier il avait d'ailleurs précisé la chose et voilà ce que Cameron aurait dit :

C'est toi le scénariste maintenant ? Ce n'est qu'un mot. Ne me dis pas comment écrire. Je ne te dis pas comment jouer. Arnold, tu penses que ça a l'air bizarre. Ce n'est pas le cas. Ce qui est génial, c'est que tu parles différemment de moi ou de Charlie. C'est ce qui fait que ça marche.

Terminator, chef d'œuvre de la pop culture

Il est vrai que venant d'une machine, la contraction de la phrase est encore plus spéciale à l'oreille et fonctionne finalement encore mieux. L'acteur précise que la réplique est devenue tellement culte que désormais on l'arrête fréquemment dans la rue pour lui demander de la jouer. Pour la petite histoire, toujours au sujet de Terminator dans le récent documentaire Netflix portant sur la légende Arnold Schwarzenegger, on peut apprendre que l'acteur n'a failli jamais jouer le rôle. L'ancien athlète trouvait que le film n'était pas à la hauteur et une fois encore c'est James Cameron qui a du insister pour qu'il accepte le rôle. Comme quoi la destinée d'un film se joue à peu de choses...

Pour les fans, la mauvaise nouvelle c'est que Arnold a totalement terminé son histoire avec la saga et qu'il ne reviendra plus. Les prochains projets seront donc sans lui et forcément ca a déjà un peu moins de raisonnante dans le monde du cinéma. Difficile de trouver mieux qu'un autrichien de 2 mètres avec des avant bras gros comme des mollets de cyclises pour incarner l'un des plus célèbres personnage du cinéma américain.