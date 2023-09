Et si une suite ou un DLC de Tales of Arise était bientôt dévoilée ? Les fans le souhaitent depuis longtemps et l'espoir va renaître après l'annonce de Bandai Namco.

La série Tales of, on ne la présente même plus. Peut être un peu plus niche que Final Fantasy, certain la licence de JRPG la plus populaire, les Tales of n'ont pas à rougir face à la concurrence. Et le dernier en date, l'excellent Tales of Arise, ne nous fera pas dire le contraire. Un opus extrêmement ambitieux qui marque un tournant pour la saga avec son système de combat renouvelé et son ton mature clairement pensé pour plaire au public occidental. Et si Alphen et Shionne faisaient leur grand retour prochainement ?

Une grosse annonce à venir pour Tales of Arise ?

En décembre dernier, Bandai Namco déposait la marque « Tales of Arise : Beyond the Dawn » auprès de l'EUIPO, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle. Il n'en fallait pas plus pour que les spéculations commencent à voir le jour et tout le monde s'est mis à espérer une suite , ou au moins un DLC. Malheureusement, le studio japonais n'avait fait aucune annonce suite à ce dépôt. Mais à quelques semaines du Tokyo Game Show, l'espoir est de mise, car Bandai Namco va tenir un stream spécial dédié à Tales of Arise lors de l'événement le 23 septembre prochain, à l'occasion du deuxième anniversaire du jeu. « Cette diffusion en direct sera l'occasion de revenir sur les deux dernières années avec les acteurs du jeu et de présenter les dernières informations sur la série Tales of », explique le studio.

Saura-t-on enfin ce qui se cache derrière Beyond the Dawn ? Rappelons quand même qu'en juillet 2021, le producteur du RPG Yusuke Tomizawa déclarait qu'aucune extension scénarisée ou suite n'était prévue pour Tales of Arise, mais on peut espérer que Bandai Namco ait revu ses plans suite au succès du jeu, qui s'est écoulé à plus de deux millions d'exemplaires. Il pourrait aussi s'agir d'un anime produit par Ufotable, qui a déjà réalisé des adaptations de Tales of Symphonia et Tales of Zestiria.

Un vrai DLC attendu après celui de SAO

Quelques semaines après sa sortie, Tales of Arise avait accueilli un nouveau DLC en collaboration avec Sword Art Online qui permettait d'affronter Asuna et Kirito. Un contenu additionnel non seulement considéré comme trop cher (une quinzaine d'euros), mais aussi trop léger par le public, qui en veut beaucoup plus. Tales of Arise possède un lore riche, un système de combat explosif et des personnages charismatiques (loin d'être aussi manichéens que dans les précédents épisodes) qui méritent peut-être plus que cela. Rendez-vous dans quelques semaines pour une potentielle grosse annonce... ou une douche froide. N'écartons pas non plus la possibilité de voir un nouveau Tales of dévoilé, car Bandai Namco explique bien que l'actualité de la série sera abordée pendant la conférence.